Tako, samo mi vi budite dobri: Đukić i Bebica samo što se ne izljube, Teodora ostala šokirana prizorom! (VIDEO)

Ovo nema ni u komedijama!

Teodora Delić razgovarala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom ponašanju kada se on obratio Filipu Đukiću i popričao s njim, zbog čega je Teodora ostala zgrožena i počela obojicu da ih pecka.

- Na tebe utiču komentari drugih ljudi - rekla je Teodora.

- Ne mogu - rekao je Bebica.

- Malopre si skočio na mene - rekla je Teodora.

- Jer ne mogu da verujem da ti kažeš da sam mogao da nasrnem na Filipa - rekao je Bebica.

- Nenade već si jednom to uradio - rekla je Teodora.

- Ja da sam to hteo da ponovim, uradio bih već davnih dana. Ja ne znam da li je on ikad osetio išta od mene? - upitao je Bebica.

- Ja sam rekao da stvarno nisam osetio i pomislio da bi ti mene udario opet. Bilo je šta je bilo, ja nemam netrpeljivost - rekao je Filip.

- Tako, samo vi budite dobri - rekla je Teodora.

- Ja sam lepo rekao, nikada više ne bih ponovio neke stvari - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić