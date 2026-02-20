Brutalni rat Maje i Aneli: Prozivke pljušte kao lude, ori se Bela kuća od uvreda! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković priznaje da misli da je Luka Vujović bolji u krevetu od Asmina Durdžić.

- Nakon ovoga što je Maja juče rekla da sam tata monstrum, više nikako ni ne želim da je komentarišem. Ovu nakazu nikako ne želim da komentarišem - rekao je Asmin.

- Maja to ne može da zna, ali ako ćemo na kontu moje bivše veze mogla je da zaključi da je Asmin bolji. Siguran sam da je ovo rekla da bi došao klip i da isprovocira Asmina - rekao je Luka.

- Pokazali smo na delu, j*biga svako ima pravo da komentariše. Dobar je i najbolji, imponuje mi kad neko kaže za mog dečka da misli da je dobar, moj je i najbolji - rekla je Anita.

- Stojim iza svake svoje reči koju sam rekla za Aneli i Asmina. Stvarno mislim da je Luka bolji, videla sam da su imali odnose i kakav je problem imati onakve odnose? Svi parovi koji su ovde imaju odnose, a za mene je s*ks s*ks. Čula sam od Aneli da je Asmin jako loš u tim stvarima, tako da sam na kontu njihove priče mogla to da zaključim. Ona je juče pokušala da spusti loptu sa mnom, ali do kraja nema spuštanja lopte. Aneli nema više za koga da se nakači, pa mora da bude moja kopija. Ona nije oprala veš od Elite 7, šuga jedna - rekla je Maja.

- Boli Lemurčino dr*lja jedna, toliko te boli i jedva čekam da mi pošalju najveći - rekla je Aneli.

- Zamisli koliko je ona bolesna. Ti si nakaza živa koju neće niko- rekla je Maja.

- Vidiš koliko Maja gori od ljubomore, ona hoće da me ubaci u konflikt od juče, ali ja biram s kim se svađa - rekao je Alibaba.

- Ličiš mi na Ruskog šanera i ne možeš da pričaš sa mnom - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić