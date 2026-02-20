Neću ti se više obratiti: Kačavenda i Miki u novom sukobu, ona bljuje vatru na sav glas! (VIDEO)

Ne prestaje da omalovažava Mikija!

Milena Kačavenda i Miki Dudić ponovo su zaratili nakon emisije, kada ga je ona žestoko prekorila zbog ponašanja prema njoj i rešila da završi svaki kontakt.

- Još jedna loša reč i videćeš - rekla je Milena.

- Šta će biti? Neću ti se obratiti više u životu - rekao je Miki.

- Seljaku, ne možeš da mi pričaš da poštuješ mog brata, a sa mnom pričaš o p*čki i tako dalje. Nauči se ponašanju ako si s nekim okej - rekla je Milena.

- Rešićemo sve - rekao je Miki.

- Nemamo mi šta da rešavamo, ja ti kažem - dodala je ona.

Autor: N.Panić