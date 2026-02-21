Više se ne ustručava: Alibaba žestoko udario na Maju, brutalne uvrede se samo nižu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao sukob Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Mislim da su obe iste, sat vremena se nadmeću oko Lemura i koja je bila jača. Ovo je takav blam za dve žene. Maja je dotakla dno sa druženjem Aneli Ahmić, a onda i sa provociranjem pudlice. Ova devojka ima sve sem damskog ponašanja - rekao je Alibaba.

- Da li su Aneli i Maja bile dobre zbog tebe? - upitao je Darko.

- Aneli je zbog toga krenula i da se druži s Majom, ali ne znam što je Maja krenula s njom da se druži. Maja je poludela što je od mene dobila crveni karton, ne dobija reakciju od mene i zato je tako agresivna - rekao je Asmin.

- Janjuše, ko je više bio iskren, a ko manje? - upitao je Darko.

- Vidim da ipak nema ništa od Budve. Obe su krive, pametnija u ovom odnosu ispada samo ona koja kaže: ''Ja sam kriva'' - rekao je Janjuš.

