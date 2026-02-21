AKTUELNO

Zadruga

Više se ne ustručava: Alibaba žestoko udario na Maju, brutalne uvrede se samo nižu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao sukob Maje Marinković i Aneli Ahmić.

pročitajte još

Bukti rat Aneli i Maje: Teške prozivke sevaju sa svih strana, Ahmićeva jedva dočekala da se obrati Filipu Caru! (VIDEO)

- Mislim da su obe iste, sat vremena se nadmeću oko Lemura i koja je bila jača. Ovo je takav blam za dve žene. Maja je dotakla dno sa druženjem Aneli Ahmić, a onda i sa provociranjem pudlice. Ova devojka ima sve sem damskog ponašanja - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li su Aneli i Maja bile dobre zbog tebe? - upitao je Darko.

pročitajte još

Tenzija se ne smiruje: Maja i Aneli nezaustavljive, pljušte nove prozivke! (VIDEO)

- Aneli je zbog toga krenula i da se druži s Majom, ali ne znam što je Maja krenula s njom da se druži. Maja je poludela što je od mene dobila crveni karton, ne dobija reakciju od mene i zato je tako agresivna - rekao je Asmin.

- Janjuše, ko je više bio iskren, a ko manje? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da ipak nema ništa od Budve. Obe su krive, pametnija u ovom odnosu ispada samo ona koja kaže: ''Ja sam kriva'' - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ORI SE SOBA! Miljana i Bojana u brutalnom sukobu, uvrede se samo nižu! (VIDEO)

Domaći

Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

Domaći

Ona je splavaruša, spremam joj tužbe: Sofija se više ne ustručava da odgovori trudnoj Milici, sasula joj brutalne uvrede u lice! (VIDEO)

Zadruga

KOČNICE IM TOTALNO POPUSTILE: Aneli i Luka više ne biraju reči, uputili jedno drugom BRUTALNE uvrede! (VIDEO)

Zadruga

Bez šminke liči na Vendi, ali sutra će dobiti nadimak: Alibaba besan kao ris na Maju, sprema joj pakao! (VIDEO)

Zadruga

Dođe mi da... Alibaba više ne krije bes prema Aneli, priznao da ne može očima da je gleda! (VIDEO)