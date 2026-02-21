Ona ne može da živi ako nije glavna tema: Luka i Kačavenda unakazili Aneli i raskrinkali njenu sujetu i ljubomoru na Maju Marinković! (VIDEO)

Nisu je štedeli!

Tokom emisije "Pitanaj novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Luku Vujovića kako bi prokomentarisao karambol koji se dešava između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Njihov odnos nije bio prirodan i ja sam rekao da su blam nakon svega što sede zajedno. Mislim da je to bilo ko će koga da nadmudri i da ih je spojilo sedenje u ćošku sa Anđelom. Mislim da je u poslednje vreme sve ovo zbog Asmina i Janjuša. Aneli je shvatila da Asmin neće da joj da ni 1% pažnje. Što nju brine što Asmin skače i traži Majin doručak? Ona je imala potrebu da ide za Asminom i govori mu da je blam. Ovo je rivalitet, spominju se stvari od ranije, tu je Filip Car. To su stvari i nisu bitne kad se pogleda kako su imale fejk odnos. Aneli je rekla: "Videla sam Majinu rekaciju kad je došao lemur i kad su stugle torte", znači ona u toj situaciji gleda Majinu rekaciju? - govorio je Luka.

- Njoj je bila bitnija moja reakcija i provokacija nego malenin rođendan - rekla je Maja.

- Mislim da je Aneli posesivna na sve svoje bivše. Aneli je branila Asmina da ljudi hoće da ga diskvalifikuju. Maju sam osudila za Boginju, ali za ovo danas ne jer se ova unosila u facu i to je izazivanje na fizički kontakt. Mislim da Aneli laže da se Maja poveravala jer ne mislim da je glupa da bi se njoj poveravala. Od druženja ništa bilo nije. U ovoj situaciji je jedino ružno gde Maja govori da je Asmin monstrum, on ju je branio, ali ko ga j*be. Aneli je od samog starta govorila da neprijatelje drži bliže od prijatelja. Aneli je izgorela jer Luka nije ušao u priču da budu vezani lisicama i ona ne može da živi da nije glavna tema - pričala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić