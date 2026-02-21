AKTUELNO

Zadruga

Kralj deluzija: Bebica ubeđuje sebe da nije pijavica koja uhodi Teodoru i Filipa, ljudi ne veruju svojim ušima šta čuju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

NE prestaje da iznenađuje!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Nenada Macanovića Bebicu kako bi u emisiji "Pitanja novinara" rekao kako se oseća dok su Teodora Delić i Filip Đukić vezani lisicama i komentarisao ceo haos koji imaju zbog toga.

- Ja ne propušam nijednu sitnicu i onda preterujem. Danas sam prestao i ništa me ne zanima. Neću da gledam šta se dešava i šta radi. Ja sam pratio do poslednjeg detalja, a sad neću više ništa da gledam - rekao je on.

- Zbog čega se u vezi osećaš kao ker? - pitao je Darko.

- Rekao sam to više puta jer se tako osećam. Oni su kao vezani, a ja idem za njima. Ja sam njoj rekao da vodi računa kako sedi i da li komunicira sa njim. Rekao sam da mi smeta da nosi takve majice dok je na zadatku. Meni ove stvari stvarno smetaju i da ćutim ne mogu. Meni bi bilo bolje da sam ćutao kao Viktor i Sofija - odgovorio je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega ne priznaš da ne verujes Teodori? Ti pričaš za stolom jedno, a za stolom pokazuješ nešto treće - dodao je Darko.

- Ne, ja verujem ali pričam o stvarima koje želim da izbegnem. Ja ne želim da se to komentariše i da se priča o tome. Mi ne provodimo vreme, osećam se neprijatno kad sedimo tu. Jedino rešenje je da se ovaj zadatak završi. Meni ne odgovara kad su oni zajedno i kad sedimo nas troji i ne znam šta je tu ostalima čudno. Ja nikog ne pratim kao pijavica, Teodora je ta koja želi da dođem - govorio je Bebica.

- Kako komentarišeš to što te Filip zove da blejite, a ona kaže: "Šta mi ga zoveš?" - pitao je Darko.

- Sve je bolesno... Ona neka to objasni - rekao je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

