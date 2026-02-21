AKTUELNO

Zadruga

Informacije iz prve ruke: Filip otkrio kako je biti treći član veze Teodore i Bebice, analizirao njihove višečasovne svađe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji " Pitanja novinara" pričao je sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Ako počnemo od nekih banalnih stvari do odabranih gledam da izađem u susret i njemu i njoj. Ne prija mi da slušam neke stvari. On hoće da spreči neke stvari, a dovodi do toga da se još više komentarišu - pričao je Filip.

- Do koje mere si pozitivno uticao na Teodoru? - pitao je Darko.

- Ne vidim da je ona srećna, niti da sam ja, ali svako ima pravo da vidi stvari kako želi. Znam kako se ja osećam - rekao je on.

- Da li si bolje upoznao sad Teodoru? - pitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ne pričamo skoro ništa. Najgore mi je kad mi se p*di jer ne mogu da odem sa strane jer ona ide sa mnom - rekao je Filip.

- Šta misliš da je glavni problem Teodore i Bebice? - pitao je Darko.

- Uvek počne od neke nebuloze. To krene oko nebitne stvari, a završi se prebacivanjem istih. Ja kad gledam ove svađe ne vidim da imaju perspektivu, ali do ovog zadatka nisam video da se svađaju. Ne znam ko bi na njegovom mesto bio mrtav hladan, jeste da malo preteruje, ali gleda nas zajedno - pričao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

