Zadruga

Odbrojavaju dane: Miki i Filip udruženim snagama kukaju zbog lisica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brzo jadikovanje nad sudbinom!

Filip Đukić i Miki Dudić udruženim snagama su kukali zbog zadatka ljubavne lisice.

- Pa i da si za jaknu vezan teško je, ne možeš da p*dneš što ti kažeš - rekao je Miki.

Ide joj para na uši: Kačavneda postala osetljiva na Mikijev prljav humor, napravila karambol zbog dve šalje! (VIDEO)

- Ma i da si za svoju ribu vezan... Još par dana - dodao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si se nad*kao na mene zbog Milene i zato sam ti to rekla - govorila je Teodora.

- On je lud za tobom - dodao je Mik.

Da smo napolju, ostavila bih ga: Palo priznanje Teodore Delić! Bebicu umalo u grob oterala, ne može očima da ga gleda (VIDEO)

- Gotovo je, on se izblamirao i sad samo da li će da nastavi - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

