Odbrojavaju dane: Miki i Filip udruženim snagama kukaju zbog lisica! (VIDEO)

Brzo jadikovanje nad sudbinom!

Filip Đukić i Miki Dudić udruženim snagama su kukali zbog zadatka ljubavne lisice.

- Pa i da si za jaknu vezan teško je, ne možeš da p*dneš što ti kažeš - rekao je Miki.

- Ma i da si za svoju ribu vezan... Još par dana - dodao je Đukić.

- Ti si se nad*kao na mene zbog Milene i zato sam ti to rekla - govorila je Teodora.

- On je lud za tobom - dodao je Mik.

- Gotovo je, on se izblamirao i sad samo da li će da nastavi - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić