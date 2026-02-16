AKTUELNO

Udruženim snagama zgazili cimere: Anđelo i Aneli zagrmeli u duetu, pa brutalno zaratili sa Urošem Stanićem! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije sada je dao reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala poklone koje je danas dobila sa Anđelom Rankovićem.

- Aneli, ko je bio danas ljubomoran na tvoje i Anđelove poklone? - upitao je Milan.

Duša mi plače: Asmin ogolio dušu o problemima sa Aneli, Janjuš uložio svu snagu da mu pomogne i da ga uteši! (VIDEO)

- Asmin i Janjuš, mnogi su menjali boje na faci kada su videli da obezbeđenje donosi po drugi put pokone. Ne znam zašto su ljubomorni dok su Luki i Aniti tapšali. Zamisli da smo Anđelo i ja u vezi šta bi nama tek donosili, a oni su ljubomorni jer smo drugari. Moji bivši su isto voleli ulje, ali ja ništa ne govorim niti ću iznositi išta o tome. Meni je s*ksi da me moj partner maže uljem, imali smo štošta da vidimo i tek ćemo da vidimo. Sutra da se ne daj Bože smuvamo Anđelo i ja bi bilo ratno stanje u kući veruj mi - rekla je Aneli.

- Definitivno je Ivan Marinković bio najviše ljubomoran, ali on se dobro najeo. Krenuo je i da trenira jer ga je Bebica iskompleksirao baš onako jako, tako da je Ivan broj jedan. Isto i Uroš, pa mu se boja kose promenila iz roze u trulu višnju, a broj tri je Anita ukoliko je rekla da nismo dobili original stvari - rekao je Anđelo.

- Urošu je bila faca zelena, on nije mogao da sakrije sujetu i ljubomoru - rekla je Aneli.

pročitajte još

- Anđelo se već drugu sezonu šlepa, prvo uz Anitu, a sada uz Aneli. On se uhvati favorita i gura tako do kraja sezone - rekao je Uroš.

- Jedino mogu da se trpaju osobe koje se trpaju uz parove i kada ne dobiju čestitke onda padnu u depru - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

