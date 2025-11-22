Karambol: Nerio i Aneli brutalno zaratili zbog Hane, pljušte nikad teže optužbe i prozivke! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Neriom Ružanjijem.

- Nerio ispada po priči Ahmića da ovo nisi ti i da si se demonizovao pored Hane? - upitao je Darko.

- Ja sam presrećan pored Hane, cvetam pored nje - rekao je Nerio.

- Šta je Aneli lagala? - upitao je Darko.

- Lažljivica je koja govori da se Hana dr*girala - rekao je Nerio.

- Sramoto jedna, prodao si celu porodicu. Radio si i ti sa njom to, sram te bilo bezobrazniče jedan - rekla je Aneli.

- Koja si ti lažovka jedna - rekao je Nerio.

- Kako si se osećao kada si čuo da je Hani dolazio maskirani čovek na vrata? - upitao je Darko.

- Horor, jednostavno horor i šta mogu da kažem? Ne znam ko bi drugi mogao biti iza toga sem Site, ona je spremna na sve - rekao je Nerio.

- Ko je i kakva je tvoja majka ako je Sita spremna da to radi snajki sa bebom od sina? - upitao je Darko.

- Ona je zlo i monstrum, nemam šta drugo da kažem - rekao je Nerio.

- Koliko ti je bolno što tvoja majka ženu tvog života zove: ''Heroina i Đanki'' - upitao je Darko.

- Ona to za nju govori od 16-te godine, ali boli me, šta mogu. Aneli je brani, a njoj je Sita ukrala pare - rekao je Nerio.

- Dobro evo ukrala mi je i šta sad? Porodica kakva god da je, iza nje se stoji - rekla je Aneli.

- Nerio kako reaguješ na Aneline optužbe da je tvoja Hana sektašica? - upitao je Darko.

- To mi je smešno, Hana ima talenat za šminkanje i to je umetnost - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić