Bukti rat: Uroš i Aneli brutalno zaratili, pljušte žestoke prozivke na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako je Anita Stanojlović poslala Uroša Stanića da prenese Aneli Ahmić da je ona trudna.

- Užas, katastrofa. Stvarno se nisam sećala, više neću da pijem obećavam. Bila sam pijana, mogla sam da lupim sve i svašta - rekla je Anita.

- Uroš nikada nije podržao mene sa Lukom ili nekim drugim zbog Janjuša, a Anitu podržava u svemu. On kao da ima neku ljubomoru i sujetu kad sam ja u pitanju - rekla je Aneli.

- Ti nemaš primereno ponašanje kao jedna majka, ponašaš se kao promiskuitetna dama - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ne interesuje da li će oni praviti decu ili ne, zabole me uvo - rekla je Aneli.

- Ja se ponašam sasvim primereno shodno godinama koje imam, to moraš da znaš. Ja sam malo više popio, ali nisam ništa toliko strašno uradio - rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

