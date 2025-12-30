K*rva te okotila, smeće jedno: Bukti žestok rat Sunčice i Anastasije, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Haos!
Anastasija Brčić i Sandra Todić žestoko su zaratile u pušionici, kada se u njihovu svađu umešala i Sunčica Bajić žestoko su zaratile u pušionici, prilikom čega su pale žestoke prozivke.
- Anastasija šta ti radiš? - upitala je Sandra.
- Ja radim šta ja hoću, šta si ti? - upitala je Anastasija.
- Glupačo jedna mala, glumiš ovde neku mafiju - rekla je Todićka.
- Ti si taj đir mafije, možda te moj dečko kr*sne napolju. Kad se napije možda te i opali - rekla je Anastasija.
- Proveriću, pa ću da ti kažem - rekla je Todićka.
- Ti si fuksa - rekla je Sunčica.
- Fuksa te okotila, ti ovde k*rca tražiš. Da su hteli da te j*bu, ovde bi te j*bali - rekla je Anastasija.
- Kako si šmrk*la? - upitala je Sunčica.
- Ološu idi obuci se, j*bao te deda - rekla je Anastasija.
- Sunčice nemoj zbog mene da se svađate - rekao je Bora.
- Ja budali hoću juče da pomognem i nosim joj lekove, a ona me danas vređa - rekla je Anastasija.
Autor: N.Panić