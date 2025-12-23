AKTUELNO

Zadruga

Šetao sam te kao Džumija: Bukti žestok rat u Eliti, Dača i Alibaba zaratili kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je ''Igra istine'', a Luka Vujović postavio je naredno pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Da dođe Milica i uslovi te da ne smeš da budeš Sofijom zbog deteta, da li bi pristao? - glasilo je pitanje.

- Ne, naravno. To je mogla da radi prošle godine, ali više ne. Sofiju ja volim i želim sve sa njom apsolutno - rekao je Terza, pa postavio Dači pitanje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ćete se ti i Asmin pomiriti? - glasilo je pitanje.

- Ne, zato što me uvredio i lagao o meni. On voli samo novac, drugarstva mu nisu bitna. Izvređao mi je porodicu, a onda mi prilazi da popričamo - rekao je Dača.

- Budeš li lagao ili me vređao, šamaraću te - rekao je Alibaba.

- Ja ću o tebi da pričam, to moraš da znaš - rekao je Dača.

- Ljubomoran si na Janjuša - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li sam ikada spomenuo Janjuša i Aneli? - upitao je Alibaba.

- Ne. Zastrašivanje ovde ne može, snimaću klipove. Odlično znaš da postoji mogućnost da ja pričam neke stvari, ali neću - rekao je Dača.

- Šta si ti mislio, da si meni drug? Ti si od mene mlađi dvadeset godina - rekao je Alibaba.

- Šta si radio onda sa mnom? - upitao je Dača.

- Pa šetao te kao Džumija - rekao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

