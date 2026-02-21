ZNAM KAKVE SU MU BIVŠE BILE... Luka smatra da je Teodora devojka po svim Filipovim merilima, Janjuš uvideo iskrenu ljubav među njima! (VIDEO)

Bez ustezanja dali svoj sud!
Luka Vujović naredni je prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Teodore Delić.
- Filipa znam, njemu se dopada Teodora. Znam kakve su mu bivše devojke i slične su poput nje. Ako Teodora i Bebica nakon svih ovih stvari stvarno ostanu zajedno, verujem da će onda do kraja života biti u emotivnom odnosu - kazao je Luka.
- Jedina koja ga istinski zanima je Teodora. Niko ne može u suprotno da me ubedi. Ovo što smo gledali u ovom klipu, realna je slika odnos Filipa i Teodore. Da se Bebica nije umešao, Filip i Teodora se ne bi rastavili. Oni zanimaju jedno drugo iskreno. Nju Bebica ne zanima - kazao je Janjuš.
- Teodora je meni rekla da je Kotež videti neće, ona želi kad izađe iz rijalitija da ode kod svojih, pa nakon toga da nađe stan u Beogradu. Bebica tu neće biti ni na mapi. Filip momak ne radi ništa loše, to moram da kažem, ali da imaju oboje emocije, imaju - kazao je Terza.
- Bebica nema hrabrosti da prizna sebi šta se dešava između Teodore i Filipa, a Filip nema mu*a da kaže šta oseća prema njoj - kazao je Mića.
Autor: S.Z.