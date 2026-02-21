AKTUELNO

Zadruga

ZNAM KAKVE SU MU BIVŠE BILE... Luka smatra da je Teodora devojka po svim Filipovim merilima, Janjuš uvideo iskrenu ljubav među njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez ustezanja dali svoj sud!

Luka Vujović naredni je prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Teodore Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipa znam, njemu se dopada Teodora. Znam kakve su mu bivše devojke i slične su poput nje. Ako Teodora i Bebica nakon svih ovih stvari stvarno ostanu zajedno, verujem da će onda do kraja života biti u emotivnom odnosu - kazao je Luka.

- Jedina koja ga istinski zanima je Teodora. Niko ne može u suprotno da me ubedi. Ovo što smo gledali u ovom klipu, realna je slika odnos Filipa i Teodore. Da se Bebica nije umešao, Filip i Teodora se ne bi rastavili. Oni zanimaju jedno drugo iskreno. Nju Bebica ne zanima - kazao je Janjuš.

- Teodora je meni rekla da je Kotež videti neće, ona želi kad izađe iz rijalitija da ode kod svojih, pa nakon toga da nađe stan u Beogradu. Bebica tu neće biti ni na mapi. Filip momak ne radi ništa loše, to moram da kažem, ali da imaju oboje emocije, imaju - kazao je Terza.

- Bebica nema hrabrosti da prizna sebi šta se dešava između Teodore i Filipa, a Filip nema mu*a da kaže šta oseća prema njoj - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE DOLIKUJE TI DA... Dača očitao Asminu lekciju zbog Maje, Luka istakao da mu je Anita pokazala kako ljubav treba da izgleda! (VIDEO)

Zadruga

VOLI KADA ASMIN JURI ZA NJOM: Uroš uveren da bi se Maja prepustila Asminu da nema Stanije, Ivan primetio varničenje među njima: EVIDENTNO JE... (VIDE

Zadruga

Promenio ploču: Janjuš uvideo iskrenu ljubav Anđela i Anite, negirao da mu je njiova sreća trn u oku, pa ušao sa njim u žestok okršaj zbog Lepog Miće!

Zadruga

'RADIŠ LOŠE STVARI ČOVEKU KOJI TE ISKRENO VOLI!' Janjuš osuo RAFAL po Teodori zbog opdođenja prema Bebici, pa istakao da je DETEKTOVAO čudne vibracije

Domaći

ČUVAJ PRIJATELJSTVO SA... Mustafa Durdžić se otvorenim pismom obratio svom sinu Asminu, otkrio koga želi u blizini svog naslednika, a kada je reč o An

Zadruga

PUCA OD SREĆE: Janjuš istakao da je ponosan na sebe, otkrio koliko mu Toša znači, pa se Milena osvrnula na svoje sukobe u Beloj kući! (VIDEO)