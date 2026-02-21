ONA JOJ JE TRN U OKU! Sofija zamerila Terzi jer se Mini udvarao na isti način kao i njoj! (VIDEO)

Njegova bivša joj ipak bode oči!
Sofija Janićijević vidno je zapenila na Borislava Terzića Terzu nakon što je videla njegov ljubavni klip sa Minom Vrbaški.
- Na isti način si se udvarao Mini, kao i meni - rekla je Sofija.
- Pa ja sam isti čovek, na isti način se udvaram - kazao je Terza.
- To mi nije normalno, ne dopada mi se to - kazala je Sofija.
- Vidi se na klipu da je to Terzino bilo više kao neka igra, igrarije, igrali se na krevetu, nije to bila neka ljubav - kazao je Ivan.
Autor: S.Z.