AKTUELNO

Zadruga

ONA JOJ JE TRN U OKU! Sofija zamerila Terzi jer se Mini udvarao na isti način kao i njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njegova bivša joj ipak bode oči!

Sofija Janićijević vidno je zapenila na Borislava Terzića Terzu nakon što je videla njegov ljubavni klip sa Minom Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na isti način si se udvarao Mini, kao i meni - rekla je Sofija.

- Pa ja sam isti čovek, na isti način se udvaram - kazao je Terza.

- To mi nije normalno, ne dopada mi se to - kazala je Sofija.

- Vidi se na klipu da je to Terzino bilo više kao neka igra, igrarije, igrali se na krevetu, nije to bila neka ljubav - kazao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kao plastičnu ruku da imaš: Gastoz isprozivao Anđelu, moli Anu Nikolić da joj održi čas ženstvenosti (VIDEO)

Zadruga

Nezadovoljna babuskara: Ivan Marinković urnisao Kačavendu uvredama, nazvao je jeftinom kopijom Zorice Marković! (VIDEO)

Zadruga

Radi je na foru: Ivan ubeđen da Đedović dobija Aneli u ratu jer je inteligentniji od nje, ona ostala bez teksta! (VIDEO)

Zadruga

Upoznavanje koje su svi čekali: Sofija prišla Mini čim se uselila u Belu kuću! (VIDEO)

Farma

Evo ti je ovde: Conja ubeđuje Maryu da se bavi magijom, tvrdi da joj se nalazi u oku (VIDEO)

Zadruga

'NEĆU DA DOZVOLIM DA PI*AJU PO MENI!' Matora ubeđena da joj Anita i Anđelo teraju INAT, pa joj Vanja otvorila OČI! (VIDEO)