Obezbeđenje u pripravnosti! Santana i Terza urnišu jedan drugoga, Bora ga pecnuo: Ti si našoj devojci napravio dete (VIDEO)

Karambol!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Što se tiče Asmina, sve tvoje neke ljudske osobine o kojima sam pričao nisi nikako promenio, osim što si promenio način ophođenja prema ljudima, postao si omiljeniji učesnik, za to sam nekim delom i ja kriv, može i zaslužan. Dakle, sve ono što sam govorio o tebi i tvoje ljudske osobine, mislim da ih i dalje poseduješ. Mnogo si sada jači kao rijaliti učesnik, mnogo si konkretniji, ali i dalje vučeš neke pogrešne poteze, a imaš karte da bude tvoja igra do kraja. Moj i tvoj odnos je sada i više nego korektan, to mi je normalno, ali ne jer sam ja u lošim odnosima sa Aneli, nego eto, tako je. Sve ono što si ti govorio o Aneli i Aneli o tebi, ja sam i dalje na pola-pola, u neke stvari verujem tebi, u neke Aneli. Vaš odnos se nije popravio, niti će se popraviti...Što se Maje tiče, ovo je tvoje jedno od najgorih učešća u ovom formatu, naravno, po mom mišljenju. Terza je dosta toga rekao što bih i ja, evo treća godina smo ti i ja ovde, ti imaš najnerealnije odnose ikada do sada, počev od drugarskih i ljubavnih. Trojka u ćošku je na putu da se raspadne, dve trećine su u sukobu, verujem da će do kraja i ova treća da se raspadne. Vidim tvoju, neću reći nemoć, jer si jako moćna, ali vidim tvoje ogromno unutrašnje nezadovoljstvo. Ja ću direktno da ti kažem da nisi iskrena u odnosu sa Asminom, Milenom Kačavendom, sa mnom, u odnosu sa Anđelom i Janjušem - rekao je Ivan.

- Za mene i Aneli si bio u pravu da se ispostavilo da nikada nismo trebale da budemo dobre, ali Anđelo jeste neko koga ja najviše volim u kući - rekla je Maja.

- Ti si u svim tvojim odnosima ovde nezadovoljna. Ništa vas ne povezuje osim neki rijaliti interes da bi nekome drugome možda naštetili. Vidim da većina kuće od kada sam počeo da spajam tebe i Asmina, jer mislim da postoji nešto, sada su svi saglasni da tu postoji nešto. Šaljem Asmina, ostavljam Maju - rekao je Ivan.

Naredni je reč dobio Bora Santana, koji je ušao u žestok konflikt s Terzom.

- Ne slažem se da si se ti srozala, jer oni tebe ne postaju. Ti si ovde postala zvezda baš zbog toga što si prosula mleko na glavu, gde si imala se*sualne odnose, niko tebi to nije zamerio jer si Maja Marinković. Ti si originalna osoba, ne žele ti ljudi dobro kada ti kažu da si sebe srozala. Ja podržavam i tebe i Filipa i to što ste imali, imali ste to od spolja. Meni ste ti i Aneli bile top, mene je ovo juče potreslo. Ja jesam bliži s tobom, ne mogu da stanem ni na jednu stranu, ali kada bih birao, ti si meni drugarica dugi niz godina. Ne može Janjuš da izmisli nešto novo i da leži ceo rijaliti. Nikada se ona nije ponašala kao dama - rekao je Santana.

- Priča ti gluposti - dobacio je Asmin.

- Ti si Majo osoba koja je nesebična, koja ima harizmu, pokreće sebe, uvek si nasmejana. Kada ti je loše nikada se ne žališ, nisi pi*ka, išlifovala si se, sazrela si. Meni si uvek bila super, ja te podržavam u svemu što radiš...Prema Asminu je dosta ljudi pristrasno, nikada mi neće biti jasno zbog čega je takav Dača. Ti Asmina braniš kao da ti je rod rođeni, stvarno sam to primetio. Meni je blam kada Dača ustane i da brani i kako sve obrće na tvoju vodenicu... - rekao je Santana.

- Nemoćan si i nemaš mu*a, željan si pažnje i medijskog sveta, pusti čoveka da priča - rekla je Maja Asminu.

- Ko, ja?! Ja mislim da se ti (Bora) sa mnom lažno družiš, ako si rekao da me on lažno brani. Ja nikada ne bih ustao i rekao nešto, a ja sam te branio kada si bio najveći blam sa tvojom devojkom - skočio je Asmin.

- Mislim da si dobar lik...Loše tvoje strane su da ponižavaš dosta ljudi, hoćeš da budeš u prvom planu, gledaš da budeš prvi u temama, mislim da ti se sviđa Maja i to nećeš da priznaš, mislim da ne gotiviš Luku i Janjuša. Šaljem Asmina, ostavljam Maju - rekao je Santana.

- Ti si našoj ribi napravio dete, šta pričaš ti sada - rekao je Bora.

- Kome? Milici?! Evo ti Milice kakav ti je drugar tvoj - skočio je Terza.

- Ti si jedan cinkaroš! Pokazao si ko si ovde, istripovao si se da si neko i nešto - rekao je Santana.

- Ovo je tvoja adresa tamo (Uroš), idi tamo i ljubi se - rekao je Terza.

- Ti si mene gledao pre pet godina, bre - rekao je Bora.

- Ti si jedan miš koji ovde pljuje žene. Indijanac jedan, nemaš jedan stan u životu - urlao je Terza.

Autor: Nikola Žugić