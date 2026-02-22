Dupli udarac za Ahmiće: Hana otkrila zašto je odabrala Maju za kumu, sve detaljno isplanirala (VIDEO)

Preokret!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi nominovala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja mislim da si se ogrešila od mene kada si rekla da sam ljubomorna na Anđela. Meni ne smeta da se družiš sa njim, jer si ti to radila i u sedmici. Dva puta si provukla da si nas branila, a zapravo si ti branila svoje stavove. Mene niko ne treba da podržava jer mi je drug. Zapitaj se samo da li ove osobe večeras više mrze Aneli ili tebe vole. Ja te gotivim, ali ti neću reći da radiš stvari koje ne trebaš. Da ti kao devojka koja je zrela, prihvataš nečije udvaranje za kog kažeš da ti se ne sviđa... Neću da te poržim za nešto što bi za mene bilo lažno. Ja ne mislim da si zaljubljena, ali mislim da ti prija i radi te ego jer voliš da se sve vrti oko tebe. Postoji mogućnost da budete zajedno, ali ako nastavljaš peckanje onda je čist rijaliti. Ili ti se neko zaista sviđa ili igraš rijaliti - rekla je Matora.

- Ja sam preenergična da bih sad samo sedela onako - rekla je Maja.

- Mislim da nisi iskrena prema meni, ali mislim da mi zaveraš neke stvari. Ja da želim da se udružim sa Aneli, ja bih to radila, ali ja to ne ranim ni kad su u pitanju Anđelo i Anita. Kod Asmina mi je zasmetalo jer me provukao nešto zbog prošle godine. On je neko ko prihvata moje kritike. Osatviću Maju jer se dugi niz godinam znamo id ružimo - rekla je Matora.

- Maja i ja od samog početka imamo stvarno dobar odnos. Ne mogu podržati agresivne izlete, to ti ne treba jer si verbalno jaka. Mislim da ti se Asmin svideo. Za Asmina nemam ništa da kažem, poslaću Asmina - rekao je Nerio.

- Maja zna zašto sam je izabrala kao kumu, Ahmići mrze mene i nju podjednako. Uvek si nasmejana, sređena i lepa. Što se Asmina tiče imam najgore mišljenje - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić