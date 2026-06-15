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KAO DVA IDIOTA: Jakšićka oblatila Asmina i Maju, pa otkrila da bi se DRUŽILA sa Kačavendom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Aleksandra Jakšić bila je i poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru kada je govorila o svim aktuelnim temama.

- Šta se desilo s tobom i Milenom? - upitao je Darko.

- Bila je neka ženska tema kada smo lepo popričale, ali naravno da nastavljamo naš sukob. Ja sam rekla na početku da nije došlo do našeg sukoba, mi bi se jako lepo družile. Obe smo jake i kao ličnosti i žene - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš njen sukob sa Stanijom? - upitao je Darko.

- Čini se da Mileni smeta svaka žena koja se približi muškarcu s kojim je ona nešto imala ili joj se dopala. Mene je napala zbog Janjuša iz čiste gluposti samo jer je sedeo sa mnom ispod trema. Ja sam se zaustavila kada nisam želela da stavim Janjuša za omiljenog jer on nije bio momak za mene. Mislim da je Stanijina bliskost s Anđelom dovela do toga - rekla je Jaškiča.

- Da li veza Asmina i Maje ima perspektivu? - upitao je Darko.

- Nema, apsolutno nema. Mislim da se Maja malo više zeza, ne verujem da je ljubav u pitanju. Asmin je samo dobro iskorišćen da bude prva tema ona, dok je on radio šest meseci sve da je oseti i onda je ponižava. Oni se ponašaju kao dva idiota - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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