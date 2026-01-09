Ovo neće izaći na dobro: Đukić pred svima ukanalio Maju i priznao da mu je ista kao sve, utorak devojke likuju! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću .

- Ne znam zašto se ovde nameće da moram da uđem u vezu s nekom. Nemam emocije prema nijednoj, ali sve su mi se svidele na neki način - rekao je Filip.

- On sedi ovde i priča sa Mikijem, a velika Maja Marinković sedi i dvadeset minuta se bori sa ljudima umesto da je obrnuto i da Filip vadi situaciju - rekao je Ivan.

- Ovde se od nas traže da budemo iskreni, a kada sam iskren onda vam sad ne odgovara. Ajde sad u p*čku materinu - rekao je Filip.

- Ja ti od večeras verujem da si iskren da su ti sve ove devojke iste. Više ti ne verujem da ti je Maja drugačija - rekao je Ivan.

- Ja sam Maju izdvajao kao nekog koga najviše znam i imam neku drugačiju energiju s njom, ali emotivno nisam zaljubljen u nju. Četiri meseca spominjem devojku spolja i kako ja tu mogu da budem kriv, ako javno i transparentno to pričam? - upitao je Filip.

- Filip je sada trebao da ustane i odbrani Maju, a ne da dopusti da se ona svađa sa Boginjom i Vanjom - rekao je Alibaba.

- Ima logike i Ivanova strana i Filipova strana. Vanja ti nisi ni pitala Filipa da li želi s tobom nešto već si odmah spavala s njim. Anita je isto govorila da može s njim da ima s*ks, kao i Boginja, ali ona govori da je zaljubljena u njega dok druge devojke nisu to govorile. Takođe je i sa Boginjine strane malo tamo, malo vamo. Na kraju su sve one bile utorak devojke i to znači devojka za s*ks. Maja je u to vreme sve njih vređala, govorila im je da su one utorak devojke i da ona nikad ne bi spala na taj nivo, a na kraju je ispala gora od njih. Ona koja je prošla sve i svašta, zato je ispala gora. Maja je pogrešila i sad treba da ćuti i trpi. Filipa boli k*rac, njemu se Maja samo fizički dopada najviše od svih devojaka, ali ne emotivno - rekao je Janjuš.

- Da li si ti stekao utisak da je mnogo veća konekcija između Maje i Filipa? - upitao je Ivan.

- Ne mnogo, nego ne znam - rekao je Janjuš.

- O tome ti pričam. Trebao je da ili slaže ili prećuti, a on je ukanalio Maju. Filipe, ti si muškarac i trebaš da staneš iza nje - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić