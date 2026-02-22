Smeh do suza! Rada kroz prozu isprozivala Maju, Asmina i Aneli, pronašla im svaku slabu tačku! (VIDEO)

Hit!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi nominovao Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Asmin svake nedelje kad je nominovan ima nešto zanimljivo što se desi. Mislim da je njegova misija bila da spusti loptu sa Aneli zbog deteta. Posebno mi je zaparala uši rečenica njegovih roditelja da samo oni zanju koliko je njihova bol velika zbig Nore. Ja sam Maju upoznao na tom čuvenom Zlatiboru. Upoznali smo se na video pozivu. Naš odnos nije isti od onog sukoba sa Teodorom. Nije trebala na takav način da rešava sukob sa Teodorom. Dosta stvari radiš špogrešno kao i ja ove sezone. Maja je jako osvetoljubiva i veliko je zlopamtilo, a Asmin je na početku rekao da je Maju koristio za igru Asmina šaljem - rekao je Bebica.

- Asmine o kodeksima pričaš, neretko se pitam što si tako besan. inteliegencija ti nije jača strana, ali to ti nije jedina mana. Bolje da si Stanijin potrško ostao, Boga mi od ovoga se nećeš izvući. Imamo i još jednu. Zgodna žena, mora biti tema. Kad kažeš nešto što joj ne prija, onda vidiš kakava je zmija. Lemur joj najbitniji na svetu, Car joj najbitnji na svetu. Filipi joj došli glave.. Ne boli Aneli Stanija, sad je boli Maja, Lemuricu bole Asminova jaja. Uzrok prve teme postala je frka- recitovala je Rada.

- Ja mislim da ti je Maja ovde poremetila um. Gotivim vas puno, Maju ostavljam, šaljem tebe - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić