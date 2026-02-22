AKTUELNO

Zadruga

PRETERANO JE POSESIVAN: Teodorino tolerisanje Bebice na IZMAKU, pokrenula sumnju među učesnicima da mu sprema ŠUT-KARTU?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li se kraj nazire?!

Teodora Delić požalila se cimerima da je Nenadu Macanoviću Bebici morala da pravda svaki svoj korak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto bi ti nekom govorila gde si i šta si u svakom trenutku? Ti si u strahu - kazao je Miki.

- Nisam, samo ne bih probleme da pravim. Ja sam rekla, da smo sada napolju i da se desi to da me pita gde sam, šta sam i proverava me, to ne bih trpela. Preterano je posesivan - kazala je Teodora.

- On to nije pokazivao pre, kao sad - dodao je Dača.

- Da, jeste, ali kada raskinu. Bebica zamrzi osobu koja smatra da treba da se razdvojite. Anđelo je njegov najveći neprijatelj, jer ga ne savetuje kako treba - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Kristijane, nameštaju me! Ogorčeni Boža ne prestaje da pravi haos, zapretio svima: Sad ćete da vidite! (VIDEO)

Zadruga

Najavila još veći pakao: Brutalan rat između Miljane i Teodore ne prestaje! (VIDEO)

Farma

Dušica prosula šampon po Aleksandrinom krevetu, ona se popela na njen, pa pala Kristijanu u zagrljaj: Mnogo mi je lepo (VIDEO)

Farma

Slamarica i kvasac kao novi razlog za brutalni okršaj Sneže i Jakšićeve: Kolektiv će snositi ozbiljne posledice! (VIDEO)

Zadruga

KAD JE ŠUTNE... Učesnici ogorčeni zbog Terzinog ponašanja, zabranio Sofiji da se druži sa bilo kim, SVI IM PREDVIĐAJU KRAH! (VIDEO)

Zadruga

Prevazišli sve granice: Jelena grca u suzama nakon Ivanovog vređanje njene porodice, on uzvratio još većom paljbom! (VIDEO)