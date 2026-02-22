PRETERANO JE POSESIVAN: Teodorino tolerisanje Bebice na IZMAKU, pokrenula sumnju među učesnicima da mu sprema ŠUT-KARTU?! (VIDEO)

Da li se kraj nazire?!

Teodora Delić požalila se cimerima da je Nenadu Macanoviću Bebici morala da pravda svaki svoj korak.

- Zašto bi ti nekom govorila gde si i šta si u svakom trenutku? Ti si u strahu - kazao je Miki.

- Nisam, samo ne bih probleme da pravim. Ja sam rekla, da smo sada napolju i da se desi to da me pita gde sam, šta sam i proverava me, to ne bih trpela. Preterano je posesivan - kazala je Teodora.

- On to nije pokazivao pre, kao sad - dodao je Dača.

- Da, jeste, ali kada raskinu. Bebica zamrzi osobu koja smatra da treba da se razdvojite. Anđelo je njegov najveći neprijatelj, jer ga ne savetuje kako treba - kazala je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.