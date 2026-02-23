AKTUELNO

Zadruga

ŠALE SU TI GLUPAVE, GLUMIŠ LUDILO: Viktor ponovo razbesneo Minu, ona mu stavila do znanja da je prešao sve granice! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Mina Vrbaški zamerila je svom momku Viktoru Gagiću to što je napravio neumesnu šalu na njen račun.

Foto: TV Pink Printscreen

- Namerno mi teraš inat. Loše su ti šale i fore - kazala je Mina.

- Šta je rekao? - upitao je Bora.

- To da se ja gledam sa nekim drugim - kazala je Mina.

- Ne radi ona to nikada kada ima momka - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, dosadne su ti reakcije - rekao je Viktor.

- Ne prijaju mi te tvoje glupave šale. To bi bilo isto kao da sma ja rekla da se gledaš sa Radom - rekla je Mina.

- Kako to znaš? - dodao je Viktor.

- Glumiš ludilo - kazala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

