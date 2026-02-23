ŠALE SU TI GLUPAVE, GLUMIŠ LUDILO: Viktor ponovo razbesneo Minu, ona mu stavila do znanja da je prešao sve granice! (VIDEO)

Šok!
Mina Vrbaški zamerila je svom momku Viktoru Gagiću to što je napravio neumesnu šalu na njen račun.
- Namerno mi teraš inat. Loše su ti šale i fore - kazala je Mina.
- Šta je rekao? - upitao je Bora.
- To da se ja gledam sa nekim drugim - kazala je Mina.
- Ne radi ona to nikada kada ima momka - rekao je Bora.
- Mina, dosadne su ti reakcije - rekao je Viktor.
- Ne prijaju mi te tvoje glupave šale. To bi bilo isto kao da sma ja rekla da se gledaš sa Radom - rekla je Mina.
- Kako to znaš? - dodao je Viktor.
- Glumiš ludilo - kazala je Mina.
Autor: S.Z.