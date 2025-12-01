Ti si sve lepo govorio... Teodora i Bebica na korak do pomirenja, ona preljubnica mu zamera sve (VIDEO)

Teodora Delić sedela je u pabu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te mu je tako zamerala njegovo ponašanje prema njoj.

- Ti si sve lepo govorio, ti sve na rečima govoriš - rekla je Teodora.

- Ali nisam pokazivao - rekao je Bebica.

- Zamisli ja ti kažem jednu stvar, ti mi kažeš: "Ne smaraj" i onda kada se miriš sa mnom budeš takav, pomirim se s tobom, onda se opet nešto desi, ja ti opet zamerim, ti opet dođeš na isto i kažeš mi da ne smaram. Tebe to ne zanima, zanima te tema. Ne možeš da prećutiš kada ti neko vređa devojku, je l' ti kapiraš da si to uradio - rekla je Teodora.

- Kapiram, a i nemam nikog - rekao je Bebica.

- I nemaš nikoga, sada vidiš da nikoga ne zanimaš, dokazalo ti se da nikoga ne zanimaš, svako gleda svoje du*e i treba - rekla je Teodora.

- Lepo piše tamo: "Sedam puta padneš, ustani osmi put" - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić