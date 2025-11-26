AKTUELNO

Zadruga

Na korak do pomirenja: Teodora ipak rešila da spusti loptu, Bebica s uživanjem oprašta prevaru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da pričaju o svom pomirenju, a po svemu sudeći čini

- Tebi treba da bude jasno da ako odem na Ibicu s drugaricom, neće me zanimati deset frajera tamo ako sam zadovoljna s tobom - rekla je Teodora.

pročitajte još

Teodora ipak želi da se pomiri s ''psihopatom'' Bebicom? Počela da ga mazi po vratu dok on lije gorke suze, takmičari u šoku! (VIDEO)

- Ja to znam - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poenta je što ja nisam sigurna s tobom. Ti poslednjih dana toliko manipulišeš da je to strašno - rekla je Teodora.

- Nikada nisam manipulisao - rekao je Bebica.

pročitajte još

Sad je sve jasno: Teodora nije imuna na Đukića, Bebica će odlepiti zbog ovog prizora! (VIDEO)

- Ispašće da sam ja tebe nahuškala na Daču, a tebi kad priđe osoba koja je mene nazivala svakakvim imenima, ti onda trebaš da odj*beš tu osobu - rekla je Teodora.

- Ja sam to uradila, je l' si videla posle? Poenta je što sam ja shvatio šta želim u životu - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videćemo, dela se pokazuju, a ne reči - rekla je Teodora.

pročitajte još

Slagao, nije trepnuo: Teodora rešila da se obračuna s Bebicom zbog Mine, on se napravio lud! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NIŠTA OD POMIRENJA: Mina rešila da spusti loptu sa Terzom, pa popucala po šavovima nakon što je dobila HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić podvila rep: Pokušala da spusti loptu sa Gastozom i Anđelom, na korak da pređe preko svih poniženja! (VIDEO)

Zadruga

NEĆU BITI SA TVOJOM DEVOJKOM: Filip podigao BELU ZASTAVU, odrekao se Teodore, pokušao da spusti loptu sa Bebicom?! (VIDEO)

Zadruga

Razvod je ipak 'piši propalo'?! Ivan Marinković priznao da li će doći do pomirenja s Jelenom (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Teodora umesto branjenja svoje veze, rešila da opravda druženje sa Terzom! (VIDEO)

Zadruga

FILIP VIŠE NEMA M*DA DA LEGNE SA NJOM! Alibaba i Bebica ubeđeni da je Teodora na korak od pomirenja sa Nenadom! (VIDEO)