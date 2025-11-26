Na korak do pomirenja: Teodora ipak rešila da spusti loptu, Bebica s uživanjem oprašta prevaru! (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da pričaju o svom pomirenju, a po svemu sudeći čini

- Tebi treba da bude jasno da ako odem na Ibicu s drugaricom, neće me zanimati deset frajera tamo ako sam zadovoljna s tobom - rekla je Teodora.

- Ja to znam - rekao je Bebica.

- Poenta je što ja nisam sigurna s tobom. Ti poslednjih dana toliko manipulišeš da je to strašno - rekla je Teodora.

- Nikada nisam manipulisao - rekao je Bebica.

- Ispašće da sam ja tebe nahuškala na Daču, a tebi kad priđe osoba koja je mene nazivala svakakvim imenima, ti onda trebaš da odj*beš tu osobu - rekla je Teodora.

- Ja sam to uradila, je l' si videla posle? Poenta je što sam ja shvatio šta želim u životu - rekao je Bebica.

- Videćemo, dela se pokazuju, a ne reči - rekla je Teodora.

