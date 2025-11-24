FILIP VIŠE NEMA M*DA DA LEGNE SA NJOM! Alibaba i Bebica ubeđeni da je Teodora na korak od pomirenja sa Nenadom! (VIDEO)

Da li su njihove prognoze tačne?

U ranim jutarnjim satima Nenad Macanović Bebica i Asmin Durdžić sedeli su u pušionici i razgovarali o Teodori Delić.

- Ona bi se sad i pomirila ali neće zbog osude - kostatovao je Asmin.

- Tako je. Mene neka osuđuju da sam lud i sve, ali znam šta osećam i šta vidim - bio je ubeđen Bebica.

- Imaš muškaraca koje boli k*rac, ali tebe ne boli, nismo svi isti. Neki ljudi ne praštaju ni pogled, a neki praštaju prevaru, imaš i žena takvih. A da ćete se pomiriti ne misliš samo ti, mislimo svi - rekao je Asmin.

Potom su njih dvojica spomenuli i Filipa Đukića.

- Filip više nema m*da sa njom da legne - rekao je Durdžić.

- Nema više bilo ko, oni misle ja sam Bebica - rekao je Nenad.

Autor: R.L.