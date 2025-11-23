AKTUELNO

Da li je iskren, ili ne?!

Asmin Durdžić razgovarao je sa Minom Vrbaški o Staniji Dobrojević.

- Najviše bih voleo da nastavim svoj odnos sa Stanijom, ali to izgleda više nije moguće - rekao je Asmin.

- Naravno da nije, nemoj da se nadaš - rekla je Mina.

- Ja bih nakon rijalitija da se vratim u Majami, iskreno. Ja sam ovde da bih odbranio svoju ljubav - dodao je Asmin.

- Da, baš je braniš - dodala je Mina.

- Osoba poput mene se ne pušta tako lako - rekao je Asmin.

- Ti si veliki emotivni manipulator - kazala je Mina.

- Ja se nikada ne igram sa tuđim emocijama - rekao je Asmin.

- Daješ Maji lažnu nadu, sviđaš joj se - kazala je Mina.

- Ne dajem joj lažnu nadu - dodao je Asmin.

- Peckaš je stalno - kazala je Mina.

- Ne. Aneli se nada da ćemo se pomiriti - kazao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

