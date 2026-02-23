Stavili definitivnu tačku na prijateljstvo: Luka i Terza sručili jedan drugom sve u lice, rešili da budu na distanci! (VIDEO)

Prsa u prsa!

Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dodelio je naredni budžet Urošu Staniću.

- Uroš tri hiljade. On svojim prijateljima misli dobro. Mi se ne ljubimo, niti se mazimo. Dok smo se gazili, gazili smo se. Uvek si iskren i direktan. Ne diraš me, ne diram te. Ne znam da li namerno ovo radiš sa Borom ili si se stvarno zaljubio - rekao je Terza.

- Jesam, ali sam se odljubio. Boro, skini mi se s k*rca - rekao je Uroš.

- Srednji budžet Janjuš.Doževeo si veliku katastrofu u rijalitiju gde si ispao monstrum. Svi su te dozivali prošle godine. Harizmu i humro koji maš niko nije imao niti će imati. Naša svađa je bila brzopleta i ishitrena. Ne može jedna svađa da nas nešto poremeti. Dača tri hiljade. On je jedan od spletkara u rijalitiju i sprda se sa ljudima koji mu dozvoljavaju. On je jako inteligentan. Video sam njegove suze kad je plakao posle žurke. Nadam se da će sve leći sa Sofijom. Đedović više ne mora da ulazi, ozbiljno ga je zamenio. Todićku volimo što je veseljak, nikad me nije uvredila ovde. Dragana mali, nemam više. Sve što sam rekao Matoroj mislim i za tebe. Majo tri hiljade, nemam više. Ti si osoba koja mnogo doprinosi ovom projektu. Žena koja je komentator i dobro izgleda. Mnogo se stvari vrti oko tebe. Ti okom, oni skokom. Ne sviđa mi se jedino što si sa Asminom u takvom odnosu. Kako Sofiju poštuješ, ja ću tebe deset puta više - rekao je Terza.

- Hvala - rekla je Maja.

- Luka mislim da si jako dobar momak i da imaš dobru dušu, ali ti je rijaliti na prvom mestu. Bolji si u ovom odnosu nego u odnosu sa Aneli. Mnogo sam sa tobom prošao prošle sezone, ali možd anekad bude sve to okej. Ja nemam ništa protiv da se Sofija i Anita druže, ali ja sam se povukao - rekao je terza.

- Mene može da razočara samo osoba sa kojom sam bio blizak, a ti si mene razočarao. Nikad ne bih dozvolio sebi da dignem ruku na nekoga, a pogotovo ne na tebe. Distanca je najbolja. Ovako je najbolje - rekao je Luka.

- Filip četiri hiljade. On je neko ko mi je jako drag, šmekerica. Gledam tebe i Matketa kao dva burazera, mnogo se slični - rekao je Terza.

- Ivan tri hiljade i hiljadu od mene. Ti mi prijaš i mogu sa tobom da pričam o svemu - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić