Shvatili koliko su različiti! Kačavenda i Miki ne mogu da se gledaju očima, Janjuš dao žestok sud o njihovom ljubavnom klipu: Ni na jednom klipu ona ne može da stoji na nogama! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje ljubavnih klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni klip u kom su prikazane emotivne scene Milene Kačavende i Mikija Dudića.

- Blam! - rekao je Janjuš.

- Umesto da nas zbliže lisice one su nas razdvojile - rekao je Miki.

- Žestoko! Da mi je neko ovo rekao, a onda 24 sata tolike različitosti. On je takav davež i gnjavež - rekla je Miki.

- Bravo za gledaoce ove godine! Ja imam pravo da ih pohvalim. Ni na jednom klipu ona ne može da stoji na nogama. Ja ne znam kako Đedović više pegla njene situacije. Vidi se tu ta vrsta povezanosti. Ja sam zaljubljen u Milenu - rekao je Janjuš.

- Ne blamiraj se - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić