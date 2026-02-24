Ometala si me dok bacam rime: Totalni hit! Luka se naljutio na Anitu jer mu nije dala mira dok je pisao pesmu za Aneli (VIDEO)

Šou program!

Luka Vujović i Anita Stanojlović zaratili su tokom reklama zbog njegovih reakcija na Aneli Ahmić, kada je on priznao da ga je Anita

- Meni nije problem vaš klip jer ne vidim emociju, ne mislim da je voliš samo tvoje reakcije su totalno nepotrebne - rekla je Anita.

- Problem je što sam ja pisao pesmu? - upitao je Luka.

- Zamisli ja da sam pisao pesmu, još si me oterao kao - rekla je Anita.

- Zato što si me ometala - rekao je Luka.

- Zato što sam te ometala? - upitala je Anita.

- Da - rekao je Luka.

- Ometala sam te dok si pisao pesmu za bivšu? - upitala je Anita.

- Pa nisam mogao rimu da bacim, nemam koncentraciju - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić