Ometala si me dok bacam rime: Totalni hit! Luka se naljutio na Anitu jer mu nije dala mira dok je pisao pesmu za Aneli (VIDEO)

Luka Vujović i Anita Stanojlović zaratili su tokom reklama zbog njegovih reakcija na Aneli Ahmić, kada je on priznao da ga je Anita
- Meni nije problem vaš klip jer ne vidim emociju, ne mislim da je voliš samo tvoje reakcije su totalno nepotrebne - rekla je Anita.
- Problem je što sam ja pisao pesmu? - upitao je Luka.
- Zamisli ja da sam pisao pesmu, još si me oterao kao - rekla je Anita.
- Zato što si me ometala - rekao je Luka.
- Zato što sam te ometala? - upitala je Anita.
- Da - rekao je Luka.
- Ometala sam te dok si pisao pesmu za bivšu? - upitala je Anita.
- Pa nisam mogao rimu da bacim, nemam koncentraciju - rekao je Luka.
Autor: N.Panić