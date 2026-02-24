AKTUELNO

Zadruga

Ometala si me dok bacam rime: Totalni hit! Luka se naljutio na Anitu jer mu nije dala mira dok je pisao pesmu za Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou program!

Luka Vujović i Anita Stanojlović zaratili su tokom reklama zbog njegovih reakcija na Aneli Ahmić, kada je on priznao da ga je Anita

pročitajte još

Krenula mu para na uši: Filip bljuje vatru po svima zbog Teodore Delić, ovako besan nikad nije bio! (VIDEO)

- Meni nije problem vaš klip jer ne vidim emociju, ne mislim da je voliš samo tvoje reakcije su totalno nepotrebne - rekla je Anita.

- Problem je što sam ja pisao pesmu? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli ja da sam pisao pesmu, još si me oterao kao - rekla je Anita.

- Zato što si me ometala - rekao je Luka.

pročitajte još

Puče opet tikva: Matora bez dlake na jeziku sasula brutalnu istinu Luki u lice, njemu pala roletna! (VIDEO)

- Zato što sam te ometala? - upitala je Anita.

- Da - rekao je Luka.

- Ometala sam te dok si pisao pesmu za bivšu? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa nisam mogao rimu da bacim, nemam koncentraciju - rekao je Luka.

pročitajte još

Doneo konačnu odluku: Evo koga Terza vodi u hotel! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ODUŠEVLJENI TRETMANOM! Uroš UŽIVAO dok mu je Janjuš LAKIRAO nokte, muškarci odneli UBEDLJIVU pobedu u ženskom IZAZOVU! (VIDEO)

Zadruga

Hit! Terza hteo da sazna preko igrice ko je meda, na kraju popio korpu (VIDEO)

Zadruga

Breskvice i kajsijice! Janjuš komentarisao Sarine prirodne grudi, ona se rastopila! (VIDEO)

Zadruga

PROKLIZAVA! Toša šlajfuje po snegu, Bora mu dao podršku: Pao je Darko, a nećeš ti! (VIDEO)

Zadruga

Hit: Maja priznala da je psu Leu davala energetsko piće i slatkiše, takmičari popadali od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda će izgoreti! Sandra joj prvo preotela Srđana, a sad se nameračila i na Janjuša: Ima anakondu u gaćama... (VIDEO)