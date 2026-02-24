Od ovoga nema dalje: Bebica preti Teodori raskidom zbog priznanja da joj je bitno mišljenje majke Slavice! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a Mina Vrbaški komentarisala je odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Mislim da Bebica pokušava da je zaplaši, a ova njena reakcija večeras je prvi put iskrena i surova i ne plaši se da kaže da će da se odvoji od njega ako im odnos bude ovakav. Oni odnos jesu gradili, ali je tiksičan, pa ni roditelji nisu za to - komentarisala je Mina.

- Mene to ne zanima, a ni nju ne zanima - dodao je Bebica.

- Mene zanima - rekla je Teodora.

- Onda smo završili - poručio je Bebica.

- Ti pričaš da tebe boli k*rac za tvoje roditelje, a mene za moje ne boli. Meni je bitno mišljenje moja majke - govorila je Delićeva.

- Teodora ima patnju za nečim dobrim i samo se boji da on nekome ne naudi i da ne ode odavde jer će imati osećaj krivice. Ona bi prvi put ovde mogla da diše i mogla bi da vidi sebi šta je dozvolila - pričala je Mina.

- Ti si blam i izgledaš kao da si ljubomoran jer me zanima mišljenje moje majke - rekla je Teodora.

- Ne, nego ti mene praviš budalom - besneo je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić