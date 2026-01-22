AKTUELNO

Zadruga

Ovako nešto do sada niste čuli: Bebica tvrdi da Teodori prija da je uhodi 24/7, ona crkla od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

Sve bi mi bile kres kombinacije: Janjuš ponizio Aneli kao nikad niko, Kačavenda je dokusurila! (VIDEO)

- Ako veruješ Teodori, zašto imaš potrebu da budeš svuda gde i ona čak iako ti ona jasno stavlja do znanja da želi da ima svoj prostor? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me k*rac šta ko napolju misli, ali od one situacije naravno da pratim sad sve šta se dešava. Ja njoj ne smetam, mi zajedno provodimo vreme i to je to - rekao je Bebica.

Ne mogu da je pročitam, ne znam ko joj je slaba tačka: Dača se pokajao zbog svađe sa Asminom, Janjuš progovorio o odnosu sa Aneli (VIDEO)

- Nije normalno, ali mislim da će se vremenom to promeniti. Ukoliko to bude napolju, nećemo biti zajedno. Mislim da je to neki strah njegov da me ne izgubi, ali to nije normalno - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

