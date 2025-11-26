Ponovo cvili za razgovor: Bebica prišao Teodori i pokušao da je odobrovolji, ona mu priredila novu turu poniženja! (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i ponovo zatražio od nje razgovor, a ona ga je sve vreme provocirala da je slab muškarac i da ne želi da se miri s njim.

- Ajde, molim te - rekao je Bebica.

- Ja ti kažem da ne piješ, a ti uzmeš da piješ - rekla je Teodora.

- Ne pijem, eno dva piva stoje tamo. Hoćeš da pričamo sada ili posle? - rekao je Bebica.

- Mene vređa ovaj zbog tebe jer ti ne znaš da reaguješ. Nemam šta da razgovaram, sve si pokazao - rekla je Teodora.

- Šta sam pokazao? - upitao je Bebica.

- Da si p*čketina - rekla je Teodora.

- Ja bih poginuo za tebe - rekao je Bebica.

- Boli me k*rac, za mene si p*čka. Zamisli da ja trebam tebi da pričam, ti si p*čketina jedna mala - rekla je Teoodra.

- Ja sam njemu prvi rekao da je mali govnarko - rekao je Bebica.

- Neću da pričam s tobom, skloni mi se. Vidim koji su tvoji postupci, neću to i boli me k*rac. Ti si ista p*čka kakav si bio i to je to - rekla je Teodora.

- Ja sam p*čka? - upitao je Bebica.

- Da - dodala je ona.

- Ja sam sve, samo nisam p*čka - rekao je Bebica.

- Ne pokazuješ to, šta nisi video bre? Tebe ne zanima i zato si se pravio lud dok smo bili zajedno. Ja neću biti s p*čkom, pre neću biti ni sa kim nego s p*čkom - rekla je Teodora.

- Zato nećeš biti sa mnom - rekao je Bebica.

- Ti si p*čkica jedna mala - rekla je Teodora.

- Videćemo da li sam p*čka kad izotvaram glave ovde - rekao je Bebica.

- To je isto p*čkasto, ja neću da otvaraš glave - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić