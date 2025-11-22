I dalje se nada pomirenju: Bebica spreman da proguta sva poniženja i oprosti Teodori prevaru, ona ga oduvala! (VIDEO)

Sve više misli da se Teodora pokajala!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom emotivnom brodolomu s Teodorom Delić.

- Koliko se Teodora ponizila I da li je sve došlo na tvoje? - upitao je Darko.

- Od samog početka sam pričao da će doći do ovoga, on je sad Teodoru uporedio s bilo kojom devojkom iz kluba s kojom bi završio i otišao kući - rekao je Bebica.

- Da li nakon scene koje si video između Teodore I Filipa u krevetu stojiš iza toga da ona I dalje može da ti se vrati? - upitao je Darko.

- Da, mi smo jutros pričali u pušioni i ona meni ne mora ništa da kaže. Ja odlično znam kako se ona oseća i na koji način priča neke stvari, ali treba da prođe dosta vremena i postoji šansa za pomirenjem - rekao je Bebica.

- Mnogi bi te pitali gde ti je dostojanstvo sada? - upitao je Darko.

- Nema ga, ali treba vremena da vidimo da li bi moglo da dođe do onoga što je bilo nekad. Vidim da je u kući najbitnije svima da ne pričamo samo Teodora i ja, ali sve će dolaziti spontano. U ovom trenutku mnogo takmičari utiču na nju - rekao je Bebica.

- Jedino on pokušava da manipuliše sa mnom u ovom trenutku - rekla je Teodora.

- Zbog čega te nazivaju psihipatom kada si dve nedelje svojim očima gledao verenicu kako samo nakon pet dana od veridbe leže u krevet s drugim, priznaje simpatije prema njemu I tako dalje? Šta bi drugi takmičari radili da su na tvom mestu? - upitao je Darko.

- Baš bih video da li bi se drugi kajali ili sklanjali, ja sam šetao i bio miran dok me nije prebacilo - rekao je Bebica.

- Teodora je rekla da je tvoj jedini cilj bio da razdvojiš nju I Filipa, kakav je osećaj kad si uspeo u tome I da li ćeš se sad opet boriti za nju?

- To nikad nije bio moj cilj, već mi je cilj bio da uđemo ovde i izađemo kako smo zamislili. Mislim da je ona samu sebe ponizila u svemu ovome - rekao je Bebica.

- Zašto Teodora nakon svega što ti je uradila iznosi prljav veš I optužbe na tvoj račun? - upitao je Darko.

- Ima pravo da kaže šta hoće, ja nikad nisam loše rekao za nju - rekao je Bebica.

- Koliko je bilo bolno gledati iz nekada zajedničkog kreveta na samo par metara kako seTeodora I Filip vaćare u krevetu? - upitao je Darko.

- To je već bilo očekivano da će doći do haosa kad sam čuo da preko dana želi kod njega u krevet - rekao je Bebica.

- Ja i dalje stojim pri tome da se neću miriti s njim i to je kraj - rekla je Teodora.

- Teodora je jednom rekla da je spala sa Boga na groba, na šta je sad spala sa groba? - upitao je Darko.

- Sad sam sa groba na roba. Imala sam kliničku smrt dve godine, sad sam se probudila - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić