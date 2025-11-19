Od velikog leoparda sam napravio seosko mače: Bebica se vratio jači nego ikad i priznao da će Teodori i Filipu odseći krila, njenom bezobrazluku nema kraja! (VIDEO)

Teodora ponovo bezobrazna!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić koji su progovorili o haosu koji se dogodio jutros.

- Teodora, kako si ti doživela sve što se dešavalo sinoć? - upitao je Dača.

- Traumatično i užasno, samo mi se vraća scena kako je došao iznad našeg kreveta. Meni je Nenad pokazao upravo ono o čemu sam govorila svih ovih dana kada su me optuživali. On je pokušavao da me vrati, ali kad je shvatio - rekla je Teodora.

- Ajde samo pričaj i završavaj - rekao je Bebica.

- Cupkaj kući, ovde mi nećeš cupkati. Ja sam vrlo jasno bila, a ti moraš da shvatiš da sam te provalila mnogo pre i ovo je Nenad, a ne ono ljubav i Teki moja - rekla je Teodora.

- Legitimno je da se muškarac bori na sve načine - rekao je Bora.

- Nije legitimno kada sam ja raskinula, treba da me pusti da idem dalje. Filip ga nije provocirao, to je apsolutna laž. Filip ga je čak i žalio više nego ja, a žalio je onog ko ga ceo dan maltretira - rekla je Teodora.

- Filip nije spavao nego me provocirao s osmehom na licu, a slomili su me ovde petnaest dana i mislili su da će i dalje - rekao je Bebica.

- Ne, ti si folirant. Bitno ti je da narušiš sreću moju - rekla je Teodora.

- Od gradskog geparda sam napravio seosko mače da sad grebe na kapiju, ali neće niko kući. Kad je bio veliki j*bač, sad će da vidi - rekao je Bebica.

- Zašto si na dva metra od Bebice legla u Bebičinu posteljinu s Filipom? - upitao je Dača.

- To je posteljina moje majke i nemoj da širiš dezinformacije. Ja sam s njim pričala da bi me pustio dalje i četrdeset i pet minuta me molio za zagrljaj - rekla je Teodora.

- Tog finog malog dečka sam ja raskrinkao i sad je ucveljen, sad će biti ucveljen mali dečačić i gaziću ga do kraja. J*bač presretač veliki, neka plače - rekao je Bebica.

- Ja sam doživela traumu juče - rekla je Teodora.

- Vi se traumirajte koliko hoćete, je l' ja diram nekog? - upitao je Bebica.

- Da diraš me, otkrivaš me i maltretiraš me - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić