AKTUELNO

Zadruga

Od velikog leoparda sam napravio seosko mače: Bebica se vratio jači nego ikad i priznao da će Teodori i Filipu odseći krila, njenom bezobrazluku nema kraja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora ponovo bezobrazna!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić koji su progovorili o haosu koji se dogodio jutros.

- Teodora, kako si ti doživela sve što se dešavalo sinoć? - upitao je Dača.

pročitajte još

Možda pogledam u prolazu: Anita nastavila da raskrinkava Luku i njegove namere, Aneli hladna kao led! (VIDEO)

- Traumatično i užasno, samo mi se vraća scena kako je došao iznad našeg kreveta. Meni je Nenad pokazao upravo ono o čemu sam govorila svih ovih dana kada su me optuživali. On je pokušavao da me vrati, ali kad je shvatio - rekla je Teodora.

- Ajde samo pričaj i završavaj - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Cupkaj kući, ovde mi nećeš cupkati. Ja sam vrlo jasno bila, a ti moraš da shvatiš da sam te provalila mnogo pre i ovo je Nenad, a ne ono ljubav i Teki moja - rekla je Teodora.

- Legitimno je da se muškarac bori na sve načine - rekao je Bora.

pročitajte još

Uvek pun informacija: Dača progovorio o svim gorućim temama u Eliti, takmičarima se ne piše dobro! (VIDEO)

- Nije legitimno kada sam ja raskinula, treba da me pusti da idem dalje. Filip ga nije provocirao, to je apsolutna laž. Filip ga je čak i žalio više nego ja, a žalio je onog ko ga ceo dan maltretira - rekla je Teodora.

- Filip nije spavao nego me provocirao s osmehom na licu, a slomili su me ovde petnaest dana i mislili su da će i dalje - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, ti si folirant. Bitno ti je da narušiš sreću moju - rekla je Teodora.

- Od gradskog geparda sam napravio seosko mače da sad grebe na kapiju, ali neće niko kući. Kad je bio veliki j*bač, sad će da vidi - rekao je Bebica.

pročitajte još

SATERANA U ĆOŠAK?! Dača progovorio o Majinoj bliskosti sa Đukićem, ona na OVAJ način stavila svima do znanja da ga ne gleda kao druga?! (VIDEO)

- Zašto si na dva metra od Bebice legla u Bebičinu posteljinu s Filipom? - upitao je Dača.

- To je posteljina moje majke i nemoj da širiš dezinformacije. Ja sam s njim pričala da bi me pustio dalje i četrdeset i pet minuta me molio za zagrljaj - rekla je Teodora.

- Tog finog malog dečka sam ja raskrinkao i sad je ucveljen, sad će biti ucveljen mali dečačić i gaziću ga do kraja. J*bač presretač veliki, neka plače - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam doživela traumu juče - rekla je Teodora.

- Vi se traumirajte koliko hoćete, je l' ja diram nekog? - upitao je Bebica.

pročitajte još

Karambol u Eliti: Teodora sve zakuvala bez imalo blama! Đukić doživeo pomračenje i vređao Bebicu iz petnih žila (VIDEO)

- Da diraš me, otkrivaš me i maltretiraš me - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

DOMINACIJA! Australijo, čuvaj se Noleta, vratio se jači nego ikad!

Zadruga

Borba titana: Bebica i Đukić se bore oko Teodore, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Domaći

DANAS JE ZA NJU JAKO VAŽAN DAN! Bebica je verio na rođendan njenog oca, Macanović zaplakao: Imali smo haos, ali znam za šta sam se borio (VIDEO)

Zadruga

Jači nego ikad: Anđela demantovala da je ikada bila s Pavlom, Gastoz priznao da joj veruje više nego ikad! (VIDEO)

Zadruga

Vratio ih na fabrička podešavanja: Uroš raspalio brutalnu paljbu po Teodori i Filipu, sasuo im žestoku istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Filip otvoreno PRIZNAO SIMPATIJE prema Teodori, ONA SE NEĆKA! Bebica seva od besa! (VIDEO)