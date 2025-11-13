Vratio ih na fabrička podešavanja: Uroš raspalio brutalnu paljbu po Teodori i Filipu, sasuo im žestoku istinu u lice! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški.
- Po čemu je Sofija bolja od tebe, pa te je isponižavala? - glasilo je pitanje.
- Ja nju ne bih ni da komentarišem. Nije mi ostala dužna, ja sam iznela sve stvari napolju. Ne interesuje me Sofija i neću da komentarišem - rekla je Mina.
- Mislim da smo jedan jedan - dodala ga Sofija.
Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.
- Bedo jedna koliko si glupa da nasedneš na loženje svih u kući, šteta što te nisu dovoljno napili - glasilo je pitanje.
- Živi bili pa videli da li je loženje. Dovoljno sam inteligentna, znam ko mi je iskren, a ko ne i ko me kako gleda. Trenutno nisam u situaciji da komentarišem bilo šta i neću napred da pričam neke stvari. Sinoć nismo biloi pijani ni Filip, ni ja, a desilo se isto što i utorak, pa se ne slažem sa gledaocima - govorila je Teodora.
- Kakav god da je Bebica bio je lojalan i požrtvovan. Bebica voli Teodoru, one je čist. Teodora je pokazala da je smrad i žensko smeće i odron. Filip je isto pokazao da je dno dna kao Teodora. Volela bih da vidim kako bi se Filip osećao da ima devojku i da je neko muva pred njim - govorio je Uroš.
Autor: A. Nikolić