Vratio ih na fabrička podešavanja: Uroš raspalio brutalnu paljbu po Teodori i Filipu, sasuo im žestoku istinu u lice! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški.

- Po čemu je Sofija bolja od tebe, pa te je isponižavala? - glasilo je pitanje.

ŠOK PREOKRET: Filip skočio da brani Teodoru, pa Bebicu proglasio glavnim krivcem jer ga je varala na oči! (VIDEO)

- Ja nju ne bih ni da komentarišem. Nije mi ostala dužna, ja sam iznela sve stvari napolju. Ne interesuje me Sofija i neću da komentarišem - rekla je Mina.

- Mislim da smo jedan jedan - dodala ga Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Bedo jedna koliko si glupa da nasedneš na loženje svih u kući, šteta što te nisu dovoljno napili - glasilo je pitanje.

- Živi bili pa videli da li je loženje. Dovoljno sam inteligentna, znam ko mi je iskren, a ko ne i ko me kako gleda. Trenutno nisam u situaciji da komentarišem bilo šta i neću napred da pričam neke stvari. Sinoć nismo biloi pijani ni Filip, ni ja, a desilo se isto što i utorak, pa se ne slažem sa gledaocima - govorila je Teodora.

Ove reči bi dokosurile Bebicu: Teodora priznala sa je zagrljaj sa Filipom bolji od svega! (VIDEO)

- Kakav god da je Bebica bio je lojalan i požrtvovan. Bebica voli Teodoru, one je čist. Teodora je pokazala da je smrad i žensko smeće i odron. Filip je isto pokazao da je dno dna kao Teodora. Volela bih da vidim kako bi se Filip osećao da ima devojku i da je neko muva pred njim - govorio je Uroš.

Autor: A. Nikolić

