NAJSTRAŠNIJE ME JE UVREDILA: Janjuš nazvao Aneli najsebičnijom, pa je Kačavenda svojim izlaganjem vratila na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredni koji je iskazao svoj stav na temu današnje ankete o najsebičnijoj osobi, bio je Marko Janjušević Janjuš.

- Na prvom mestu je Aneli. Ona je mene najstrašnije uvredila, to je činjenica, a ja nisam ništa uradio. Nisam ništa uradio da bi ona imala problem sa mnom toliki. Možda zapravo naslućujem, ali nema veze. Na drugom mestu je Teodora, koja je veoma sebična prema Bebici, koji joj je posvetio deo života. Na trećem mestu je Kačavenda, sebična je kada je druženje sa mnom u pitanju - kazao je Janjuš.

- Na prvom mestu je Ivan. Na drugom mestu je Aneli kada govori da je Asmin ovde da je*e mater Siti, a ne da se bori za svoje dete. Sebična je veoma kada su njene teme u pitanju. Isto tako pored nje Luka - kazala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

