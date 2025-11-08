EMOTIVNO JE UCENJUJEŠ: Miki raspalio vređalicu ka Bebici, pa se obratio Filipu i otkrio koji njegov stav OSUĐUJE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja je najsebičnija. Naredni je svoj stav iskazao Ivan Marinković.

- Mislim da je Bebica veoma sebičan. Siguran je da ne može da ga gleda Teodora očima već godinama. Ovo je istina, koju što pre moraš da shvatiš i da prihvatiš. Isto tako, Anđelo, tebi se veoma karma vratila. Isto kao što se Bebici sve vratilo, vratilo se i tebi. Ko ne zna, sinoć se izvinjavao Terzi, već je sve priznao. Ne znam kako mu nije sinula ideja do sada da kaže sve što ima. Veoma je ljigav i pokvaren. Na trećem mestu je Miki. Često pričam sa njim, sebičan je kada je u pitanju neka njegova devojka napolju. Nije je pomenuo dva meseca, a zapravo mu se dopada Kačavenda - rekao je Ivan.

- Ne želim da mešam sukob sa Beicom koji imam, ali on emotivno ucenjuje Teodoru. Nije srećna pored njega, to je sebičkuk. Nema tu sreće nikakve. Druga osoba je Jovan, moj prijatelj. Sve usluge tražiš od Milosave, a nisi joj uzvratio, nadoknadi sve što ti je dala. Poštujem to što si iskren, ali jeste sebično to što si rekao da ne bi nikad ušao u vezu sa devojkom koja ima dete. Razumem da imaš takav stav, ali mislim da nije ispravan - kazao je Miki.

Autor: S.Z.