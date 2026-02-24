AKTUELNO

Zadruga

Nema života u meni, otišla bih od tebe DA SAM U MOGUĆNOSTI! Teodora i Bebica u još jednoj MARATONSKOJ SVAĐI, Anđelo im udelio savete! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako da dođu do konačnog rešenja.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su da se svađaju danas u dnevnoj sobi.

- Ti ne možeš očima da me gledaš i to je to. Nisi me poljubila sinoć, ni jutros - naveo je Bebica.

- Ti si mene još sinoć smarao, prebacio si i to je to - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš očima da me gledaš, onda ćemo da završimo. Ti tražiš način da završiš sa mnom, tako je i Anđelo razumeo - rekao je Bebica.

- Ja nemam života u sebi, ti si kriv, ponašaj se normalno - povikala je ona.

- Ti mene maltretiraš - rekao je Bebica.

- Sad bih otputovala i otišla od tebe da sam u mogućnosti, a ne da slušam tvoje budalaštine - rekla je Delićeva.

Nakon toga pridružio im se i Anđelo Ranković, koji im je delio savete.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da asko nastavite ovako, da je to kraj, pričao sam da morate da promenite neke stvari, jer ako ovako nastavite morate da raskinete. Da ti ispadaš bolesnik, da ona greši u izlaganjima, on treba da popusti, da ne gleda svaku sitnicu. Realno je da ćete raskinuti ako ne promenite neke stvari - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.

