Retrospektiva SVAĐA I BLAMOVA! Teodora u zemlju propala zbog LJUBAVNOG KLIPA sa Bebicom, on i dalje hoće da je ženi! (VIDEO)

Njemu se ništa nije promenilo.

Danas su se u Beloj kući puštali ljubavni klipovi, a prvi snimak koji su učesnici pogledali bio je ljubavni, ili bolje rečeno ljubomorni klip Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

Nakon ovog snimka, koji je bio retrospektiva njihovih svađa i problema, učesnici su komentarisali sve.

- Jao blama, Bože oprosti.... Retrospektiva svađa i blamova, Bože, Bože - pričala je Teodora dok je išao klip.

- Bebice da li ti i dalje želiš ovo brak, da je ženiš - pitala je voditeljka Ana.

- Kod mene se ništa nije promenilo, eto - rekao je Bebica.

- Retrospektiva blamova, skup klipova gde se svađamo - navela je Teodora.

- Ovo je pre dve godine, ni tad ni sad ništa nije bolje, i tad si tražila već izlaz, pokušavala si sa ovim momcima da nađeš izlaz. Nemaju oni tu da pokažu lepo, on je nju smotao, ona je njegova žrtva, on ne staje, gde je prala zube, šta je radila, on za Filipom nije plakao, udario ga je, to su velike promene. On ne vidi ni klip, samo je ona fokus. Ne daj Bože - rekao je Ivan.

- Nemam šta da komentarišem, niti me zanima - rekao je Filip.

- Mi ne možemo povući potez dok ona ne povuče, ja sam joj rekao da imam dečka za nju, zaj*bavao se, a Bebica se smrtno naljutio na mene - rekao je Mića.

- Fokus je da se osvesti Nenad i da ja vidim kako to izgleda - rekla je Teodora.

- Kaže ne može da se makne, a kako je mogla na metar od njega da ima s*ks, kad sme to da uradi, sme sve - rekao je Janjuš.

- Ja nisam rekla da ne smem i da je on psihopata, nikad nisam to izgovorila da je psihopata - rekla je Teodora.

- Alo, ona nije govorila da je psihopata? Nemoj više da mi se obraćaš - naveo je Janjuš.

Autor: R.L.