BRITKA SABLJA: Uroš očitao Luki i Aniti lekciju, priznao da je primetio njihovo abnormalno osvrtanje na komentare BIVŠIH PARTNERA! (VIDEO)

Dao svoj sud!
Učesnici Elite imaju zadatak da imenuju parove za koje smatraju da se vide najiskrenije emocije među njima.
- Ja ću da komentarišem ono što i treba, iskonski iskreno. Izuzimam Terzu i Sofiju. Luka i Anita, Viktor i Mina i naravno Dragana i Matora - kazao je Ivan.
- Janjuše, tebe iz odnosa sa Vanjom. Rekao si da bi samo sa njom mogao da budeš u vezi. Na drugom mestu su Boginja i Filip. Treći par su Ivan i Vanja Prodanović - kazao je Luka.
- Milena i Janjuš. Prva tri meseca sam gledala šta si radio za crnim stolom, jednom ću to reći. Anita i Luka su na drugom mestu, a na trećem Matora i Dragana - kazala je Jovana.
- Anita i Luka, ona mi je drugarica. Ona neka razmisli malo o svojim izjavama, a on neka se sabere i razmisli da li voli Aneli ili nju. Što se Anite tiče, neka se odluči da li ima reakcije na Anđela, ili ne. Odabrani su vam preko potrebni. Filipa i Teoodru ću na drugom mestu navesti, da Filip malo shvati da li je muškarca ili pi*ka. Na trećem mestu su Maja i Asmin - kazao je Filip.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.