AKTUELNO

Zadruga

BRITKA SABLJA: Uroš očitao Luki i Aniti lekciju, priznao da je primetio njihovo abnormalno osvrtanje na komentare BIVŠIH PARTNERA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Učesnici Elite imaju zadatak da imenuju parove za koje smatraju da se vide najiskrenije emocije među njima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da komentarišem ono što i treba, iskonski iskreno. Izuzimam Terzu i Sofiju. Luka i Anita, Viktor i Mina i naravno Dragana i Matora - kazao je Ivan.

- Janjuše, tebe iz odnosa sa Vanjom. Rekao si da bi samo sa njom mogao da budeš u vezi. Na drugom mestu su Boginja i Filip. Treći par su Ivan i Vanja Prodanović - kazao je Luka.

- Milena i Janjuš. Prva tri meseca sam gledala šta si radio za crnim stolom, jednom ću to reći. Anita i Luka su na drugom mestu, a na trećem Matora i Dragana - kazala je Jovana.

- Anita i Luka, ona mi je drugarica. Ona neka razmisli malo o svojim izjavama, a on neka se sabere i razmisli da li voli Aneli ili nju. Što se Anite tiče, neka se odluči da li ima reakcije na Anđela, ili ne. Odabrani su vam preko potrebni. Filipa i Teoodru ću na drugom mestu navesti, da Filip malo shvati da li je muškarca ili pi*ka. Na trećem mestu su Maja i Asmin - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

BRITKA SABLJA: Ivan šokiran Teodorinim ponašanjem, istakao da je pitanje trenutka kad će ozvaničiti vezu sa Bebicom! (VIDEO)

Zadruga

Ne želim da se ponižavam: Gastoz priznao da mu je Sofija prirasla za srce, pa progovorio o takmičarima kojima je trn u oku: Primetio sam sve! (VIDEO)

Zadruga

BRITKA SABLJA BELE KUĆE! Marko Đedović izanalizirao odnose mešu učesnicima, pa bez dlake na jeziku dao svoj sud o svemu! Ne bi im bilo dobro da čuju O

Zadruga

NE MOGU OČIMA DA JE GLEDAM: Ivan repetirao vređalicu u Sarinom smeru, priznao da uživa pored Vanje, pa slasno osolio po Maji! (VIDEO)

Zadruga

NAMIRISAO SIMPATIJE?! Bebica istakao da je došao do zaključka kada je reč odnos Maje i Luke, pa Stanić rešio da mu očita lekciju: TI SI JEDAN PAĆENIK!

Zadruga

MENI JE NJE ŽAO: Asmin konačno oktrio kakvo mišljenje ima o Aneli, pa Luki skrenuo pažnju na JEDNU stvar! (VIDEO)