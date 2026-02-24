AHMIĆI I DURDŽIĆI MOGU DA ODAHNU! Asmin i Aneli rešili da spuste loptu i reše da poprave svoj odnos zbog ćerke Nore! Evo kakav im je plan! (VIDEO)

Radikalne promene!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Miki Dudić postavio je Tanji Stijelji Boginji.

- Da li misliš da je Filip zaslužio tvoju pažnju? - upitao je Miki.

- On se izjasnio ovde da ima emocije prema drugoj devojci, evidentno je zbog čega je tako. Mi možemo da plešemo na žurkama, ali da imamo ponovo neki prisniji odnos, to sigurno više ne. Asmine, kakav je osećaj biti najveći folirant? - kazala je Boginja.

- Ne, ja nisam folirant - kazao je Asmin.

- Moram da upadnem ovde. Asmine, odakle potreba uopšte da se svađate? - upitao je Terza.

- Ma, ja nisam folirant. Reagujem tako u tenutku. Pričao sam sa Majom da se više ne vređamo, bude mi žao. Da ću sa njom da flertujem, neću. Aneli, koliko me voliš od nula do deset? Kakav ti je plan sa mnom? Da li želiš za mene da se udaš? Šalim se - upitao Asmin.

- U planu imam samo da te pošaljem na kliniku da se izlečiš - rekla je Aneli.

- Da li imaš nameru da spustimo loptu i da kažeš sestri Siti da me više ne napada ? - upitao je Asmin.

- Nemam ja šta kome da se obraćam i traćim da te ne dira - rekla je Aneli.

- Da li imaš u planu da se dogovorimo oko deteta, Mića neka nam bude svedok - rekao je Asmin.

- Da, imam to u planu. Ako može da se izbegne advokat. Jedna stavka je veoma moguća. Samo se dobro ponašaj prema meni, mojoj porodici i našem detetu. Kada planiraš da prestaneš da me ponižavaš kao majku svog deteta? - kazala je Aneli.

- Prestaću od sada. Kada planiraš ti sebe da ponižavaš kao majka jednog deteta? - upitao je Asmin.

- Od juče sam prestala da se blamiram - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.