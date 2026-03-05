TREBA DA SPUSTE LOPTU: Anđelo istakao da priželjkuje pomirenje Aneli i Maje, Asmin i Milena u tandemu OSOLILI po njemu! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Teodori Delić.

- Zar nije čudno da se grliš sa Asmino, a Bebici braniš da priča sa njim? - glasilo je pitanje.

- On je mene zagrlio, a ja njega nisam. Kad popije, malo je navalentniji. Bebica je to video sve. On nas jeste vređao, ne bi trebalo da imamo Bebica i ja komunikaciju - rekla je Teodora.

- Video sam da se Teodora sklanjala, ali i da je popila njegovo piće. Što je to uradila, to ne znam. Ne mislim da je on pokušao mene time da isprovocira - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je postavljeno Anđelu Rankoviću.

- Kažeš da ti je krivo jer se Maja i Aneli ne druže i očekuješ da da će se pomiriti. Da li je tebi normalno da budeš u odnosu u kojima su ljudi lažni, a očigledno je da se ne mrze? - glasilo je pitanje.

- Da li će se pomiriti, to ćemo videti. Rekao sam da ,mi je bilo bolje kad su bile dobre, nego sada kad se pljuju i vređaju. Istinske su se družile, istinski se i svađaju - kazao je Anđelo.

- To znači da onda ti i ja treba da se pomirimo? - upitala je Milena.

- Da ja želim da se pomirim sa tobom, ti bi na to pristala odmah. Nego, da kažem samo, ne mislim da treba da se druže, ali očekujem da će spusitit loptu. Mnoge odnose sam ovde predvideo - rekao je Anđelo.

- Ti Maji da želiš dobro, nikada joj ne bi to želeo. Što se ti ne pomiriš sa Milenom? - upitao je Asmin.

- Što bih se ja mirio sa njom? Nisam rekao da treba da se druže, nego šta je po mom mišljenju najbolje. One će spustiti loptu, to je tako - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.