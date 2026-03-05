AKTUELNO

Zadruga

NIJE MOGUĆE DA... Luka istakao da se Viktor spotakao i upao u vrtlog Mininih laži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aniti Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si slagala, kada je rekao da tvoji fanovi traže, a ne da su objavili? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla da imam pravo da slažem da mi je Darko nešto rekao. Bitno je da je Mina potvrdila ono što sam rekla na novinarima. Učesnici ne znaju šta sam ja pričala u Šiša baru, jer je Mina priznala ono što je trebalo. Ja tačno znam šta sam od kuće donela od kuće, zbog toga ne mogu da verujem Mini kad kaže da privezak nije bio njen, odnosno da ne zna da li je njen - rekla je Anita.

- Ja sam rekla da to nije moje, jer sam totalno zaboravila. Juče sam se tek setila da sam Maji drugi dan rijalitija dala jedan, a meni je srce ostalo - rekla je Mina.

- Nema šanse da se ne seća. Seća se toga. Viktor je pao pod uticaj njenih laži. Ona ga je izmanipulisala - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što bi mina za srce, koje je donela od kuće, slagala da nije njeno? - upitao je Viktor.

- Ja to ne mogu da znam. Ona je verovatno zakačila neko drugo srce - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

