Jako si velikodušna, daješ bivšima ribu: Luka razvezao jezik i unakazio Aneli, ona mu zapušila usta! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč kako bi nominovao između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Sećam se kad si ušla da si rekla da mi ovde deset meseci nećemo izdržati, onda s tim stavom nisi ni trebala. Ja kao muškarac nisam trebao da dozvolim neke stvari, trebao sam da ti postavim uslov, a ne da idem na tvoju vodenicu i da branim neke stvari. Mislim da si totalno drugačija osoba napolju i u rijalitiju. Znala si da mi je otac bolestan, a nisi potvrdila to ovde kad je trebao. Dovoljno me poznaješ da vidiš da su moje emocije prema tebi ugašene. Ti si mišljenja da ja nisam bio iskren, a sad govoriš da sam opsednut s tobom i da te volim. Ja možda delujem glup, ali nikada nisam zaboravio da se u spoljnom svetu čula sa Asminom i kada se dopisivala s Janjušem. Jesam oprostio, ali nisam zaboravio. Ne želim da se mešam u odluke za vaše dete. Moram da te pohvalim da kad si u vezi da si jako velikodušna i da daješ bivšima - rekao je Luka.

- Šta? - upitala je Aneli.

- Pa kada bih gledao po domaćinstvu, onda ribu. Ona nije žena za kuću i za domaćinstvo. Meni se svidela Anita kao pojava kada je ušla, nisam pričao s njom i dodirivao je - rekao je Luka.

- Mislim da Luka nije bio iskren kada sam ja u pitanju, to je priznao Aniti. On je došao ovde i drugu noć odmah dao Maji paštete. Žao mi je što ukućani nisu imali prilike da vide sve ukućane, mislim da je lažno puštao suze ovde. Sve što sam pričala za njega je živa istina, hteo je da ispadnem ja monstrum - rekla je Aneli.

- Zbog početka i dan danas spajaju mene i Maju, ali ja nikad ne bih bio s njom. Ja nemam loše mišljenje o Maji kao osobi, ali mislim da jesi u nekim momentima pokvarena. Meni je ono što si radila Asminu sa Janjušem provokacija. Nisam video da imaš emocije, mnogo puta si ga čačkala i zezala. Baš od dana kada je Asmin zamerio, ti si to radila stalno. Znam da mi ne želiš zlo, zato ostavljam tebe, a i svakoga b ko sed preko puta Aneli - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić