Što mi nisi ispričala to pre ulaska ovde? Kačavenda izgorela od besa zbog laži Jovane pevačice, brutalno joj zapušila usta (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Milene Kačavende i Mikija Dudića kako Kačavenda pljuje Jovanu Cvijanović.

- Mene je Jovana pitala ničim izazvano za odnos Maje i Anđela, okej shvatili smo da je napravila kupus salatu svojim informacijama. Htela je da me uvali u dodatni problem s Anđelom bez potrebe. Ona meni kaže: ''Otpratili smo se'' i pokaže mi sliku na šolju, pa mi kaže: ''Skontaćeš''. Mateja je nekada nominovao i pomenuo Comarinu drugaricu Ljubicu, ja tu devojku znam i uopšte nisam znala da je to njena drugarica. Ja sam rekla prošle sezone da sam čula da je Milica svašta radila, a Milica je zvala Ljubicu koja je pozvala mog sina, a one su njega snimale i isekle delove razgovora koji im odgovaraju. Mene je zaintrigiralo što meni Jovana to nikad nije rekla, a ja Boginji objašnjavam koliko treba biti oprezan napolju. Meni bi moje dete reklo da se dopisivao s njom, a ja mog sina odlično poznajem da bih znala da li se dopisivao ili ne - rekla je Milena.

- Ja sam videla slučajno šolju na kojoj je njen sin i onda sam joj rekla da smo se otpratili. Mi smo se upoznali ovde kada je bila žurka, onda smo se dopisivali jedno vreme. Kada je došla Elita 8, Milena je ušla i nikako nisam imala priliku da pričam s njom tako da smo se njen sin i ja otpratili - rekla je Jovana.

- Ti si ušla pre mesec dana i gledala sve iz spoljnog sveta, a posle mesec dana ja saznajem da je Maji ispričala da sam ja navodno ispitivala za nju i Anđela. Kako mi nikad nije ispričala da se čula s mojim sinom? Mogla je napolju to da mi kaže, čuj Nena preti mom sinu. Zašto moj sin koji se bavi mojim Instagramom ne bi meni rekao ko mu je pretio i ostalo? - upitala je Milena.

- Ona nije pretila nego je meni Nena rekla da tebe pitam što se baviš tim stvarima - rekla je Jovana.

- Moj sin nije rijaliti učesnik, čovek se time ne bavi - rekla je Milena.

- Ja sam saznala da se na igri istine pričalo za Anđela i Maju, a pre dve nedelje smo Milena i ja išle do kapije kada smo pričali o Anđeli i Maji - rekla je Jovana.

- Rekla je da sam je ja pitala: ''Da li su oni imali s*ks'', a ja to nikad nisam pitala. Ja sam s Majom super i do j*ja, a devojka misli da je ogovaram iza leđa. Nije tema Janjuš, nego što zna naš odnos. Meni bi moje dete reklo da se dopisuje s Jovanom Cvijanović, to mi ne bi prećutao - rekla je Milena.

Autor: N.Panić