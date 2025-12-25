Haos na sve strane: Kačavenda i Jakšićka otkopale ratne sekire, pa ponovo žestoko zaratile zbog Janjuša! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Kako komentarišeš druženje Aneli i Janjuša od noćas? Stvarno su rođeni jedno za drugo - glasilo je pitanje.

- Nemam šta tu da se meša, znam da provode vreme zajedno i znam da pričaju. Ja znam da oni od početka imaju takav odnos - rekla je Milena.

- Ja mislim da naša podrška pravi haos, uvereni su u to da ćemo se pomiriti. Mi se samo družimo, popričamo i posvađamo. Rekao mi je da ćemo ići Rendžom na Barbosu - rekla je Aneli.

- Dok god ona bude bila normalna prema meni i ne bude me vređala, od mene će uvek dobiti razgovor. Ja sam više oduševljen Mileninim odgovorom nego bilo šta drugo. Tako odgovara osoba koja ima sto posto poverenja - rekao je Janjuš.

- Evo ova mentolka Jakšićka mi se opet meša i dahće, sedi dole mentolko jedna. Sedi dole, nećeš dobiti rat sa mnom - rekla je Kačavenda.

- Ti mene diraš, samo mene čuješ od svih ljudi ovde. Ne diram te i ne vidim te, a ti me opet napušavaš k*rcem. Ti si alkoholičarka - rekla je Jakšićka.

- Ako sam ja alkoholičarka, onda si ti k*rva - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić