AKTUELNO

Zadruga

Haos na sve strane: Kačavenda i Jakšićka otkopale ratne sekire, pa ponovo žestoko zaratile zbog Janjuša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

pročitajte još

Sve ću da radim da ih razdvojim: Bebica zapretio Tezi tužbom, pa dobio rafalnu paljbu od njega! (VIDEO)

- Kako komentarišeš druženje Aneli i Janjuša od noćas? Stvarno su rođeni jedno za drugo - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam šta tu da se meša, znam da provode vreme zajedno i znam da pričaju. Ja znam da oni od početka imaju takav odnos - rekla je Milena.

- Ja mislim da naša podrška pravi haos, uvereni su u to da ćemo se pomiriti. Mi se samo družimo, popričamo i posvađamo. Rekao mi je da ćemo ići Rendžom na Barbosu - rekla je Aneli.

pročitajte još

Stanija me nije radila kao ona: Alibaba priznao da je bivšoj dao crveni karton čim je odlepio za Majom! (VIDEO)

- Dok god ona bude bila normalna prema meni i ne bude me vređala, od mene će uvek dobiti razgovor. Ja sam više oduševljen Mileninim odgovorom nego bilo šta drugo. Tako odgovara osoba koja ima sto posto poverenja - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ova mentolka Jakšićka mi se opet meša i dahće, sedi dole mentolko jedna. Sedi dole, nećeš dobiti rat sa mnom - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Za Noru u Eliti ne postojim: Alibaba ne želi da vidi ćerku u rijalitiju kako mu ne bi bilo još gore! (VIDEO)

- Ti mene diraš, samo mene čuješ od svih ljudi ovde. Ne diram te i ne vidim te, a ti me opet napušavaš k*rcem. Ti si alkoholičarka - rekla je Jakšićka.

- Ako sam ja alkoholičarka, onda si ti k*rva - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sudar titana: Aleksandra i Kačavenda žestoko zaratile, pljušte psovke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte prozivke: Kačavenda i Vanja brutalno zaratile zbog BANALNE STVARI, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Nećeš me diskvalifikovati dr*ljo jedna: Kačavenda i Aneli ponovo žestoko zaratile, obezbeđenje odmah reagovalo! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK I NEVERICA: Aneli pobesnela poput razjarenog bika, pa POBACALA Milenine stvari! Haos na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Da nisam otišla, ne bi bila na mom mestu: Zaratile Jakšićka i Sara Raičević, Bori Santani ego raste kao kvasac! (VIDEO)

Zadruga

HAOS NA SVE STRANE! Stefani nakon emotivnog brodoloma zbog Munjeza, napala Miću - Ori se sve! (VIDEO)