Nećeš me diskvalifikovati dr*ljo jedna: Kačavenda i Aneli ponovo žestoko zaratile, obezbeđenje odmah reagovalo! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Nenad Macanović Bebica postavio je naredno pitanje Milanu Stojičkoviću.

- Milane, zbog čega si se povukao od Sofije? - upitao je Bebica.

- Njeno pravo lice će se tek pokazati, dobro sam video ko je ona. Meni je sve bilo jasno kada sam prišao devojci iz svojih razloga, a ona me oduvala. Ona jedno priča u Pabu, a drugo ovde za stolom. Ja nemam problem kad pogrešim i prišao sam joj i pitao je: ''Imaš li pet minuta da popričamo?'', a ona je toliko bila drska i bezobrazna da sam se ja zapitao s kim sam provodio vreme. Ja sam ovoj devojci rekao da počinjem da osećam nešto više prema njoj, a ona šalje kao Radu da mi pošalje poljubac - rekao je Milan.

- Milane, šta si odgovorio Radi kada ti je poslala poljubac? - upitao je Janjuš.

- Ma pusti me, neću da se nadglašavam s ljudima. Asmine da nemaš pare i da nisi niko i ništa, ko bi se od ovih ljudi družio s tobom? - upitao je Milan.

- Da nemam neku priču, sa mnom bi bio Terza, Milena, Janjuš, Dača i Đukić - rekao je Alibaba.

- Šta se bre više k*rčite ovde? Što bi se iko družio s njim bez para? - upitala je Milena.

- Ajde babo matora, smaraš više - rekla je Aneli.

- Šta hoćeš ti k*rvo jedna? - upitala je Milena.

- Mrš k*rvo matora, gde ti je tata? - upitala je Aneli.

- U grobu - rekla je Milena.

- Lalićko, klošarko - rekla je Aneli.

- Mene diskvalifikovati nećeš dr*ljo jedna - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić