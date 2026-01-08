Karambol: Ivanu pukao film i brutalno oblatio Aneli zbog Anđela, pa je pred svima zauvek odjavio! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Da li misliš da te Ivan mrzi jer je zaljubljen do ušiju u Aneli i ne podnosi što ste ti i ona mnogo bliski drugari? - glasilo je pitanje.

- On mene mrzi iz mnogo razloga. Mrzi me jer život koji ja živim napolju, on nikada neće živeti. On mrzi mlade, lepe i uspešne ljude. Ovde ima priliku da pokaže svoju inteligenciju jer ima pored njega još dvoje inteligentnih. Mrzi me jer sam obrazovan i uspešniji od njega, a ja se s njim ne takmičim jer ne mogu. Za svoje godine sam postigao mnogo više od njega i na svim poljima sam uspešniji. Svima je jasno da se Ivanu dopada Aneli, to je istina i videli smo na Mioninoj svadbi kad se napio i sekao kartonsku tortu dok mu nisu rekli da je to stiropor, a tad je cimao Aneli. Oduvek je zaljubljen u nju - rekao je Anđelo.

- Ajde bre u p*čku materinu majmunčino jedna. Ja kapiram da je njemu i Aneli zanimljiva samo ovo priča, ali morate da naučite da ne j*bem živu silu kad mi se neka devojka sviđa. Vidim da mu je ovaj odgovor koji je davao četrdeset minuta i dobro nije smislio, a ne znam kako ne vidi da ga ona sprda i da fura lažnu priču. Aneli je poznata po tome da ti uvali k*rac - rekao je Ivan.

- Šta sam ti ja uradila? Ja Anđela ne sprdam, mi se družimo i ja od početka sedim dole. Danas je bio problem jer sam se setila da smo Anđelo i ja dobili za Novu godinu vino i pokazala sam ti da stoji u garderoberu i da ne pričaš nikome. Ja nisam mogla danas da dam vino koje smo dobili Anđelo i ja - rekla je Aneli.

- Mogla si da podeliš svoj deo s nama. Praviš situaciju kao što si napravila ono iz garderobera i prenosiš netačno. Ja tebe nisam vređala, već si ti meni rekla za Karića da nisam trebala da reagujem tako. Ja te nisam ni peckala, ni vređala već sam odbranila svoju devojku. Ti si mene potkačila i prva vređala - rekla je Matora.

- Dragana je prva mene pecnula i vređala me, a ja sam joj onda uzvratila. Dragana se upalila, a vi ste ljubomorni što smo Anđelo i ja dobili vino - rekla je Aneli.

- Smatram da je Dragana u pravu i da trebaš sa Ivanom da ga podeliš - rekla je Matora.

- Ja to vino nisam otvorila, kako da podelim? - upitala je Aneli.

- Ovo je očekivano ponašanje od Aneli jer je nezadovoljna svojim statusom i sada je u fejk odnosu sa Aneli. Sada je spremna da sve svoje bliske ljude odstrani kako bi gurala svoju priču. Taj blizak čovek sam i ja, zato me sklanja iz cele priče. Ja sam ovu devojku branio od Asmina kao što sam branio i sve kada mislim da je realno. Meni će Aneli sad da zameri jer je s Anđelom u odnosu nekom, a on je jedna p*čka. Aneli sve radi veštački, ona bi sad dala d*pe da se pomiri s Lukom - rekao je Ivan.

- Ja ću da izbegnem raspravu sa čovekom koji se kleo u očev grob da će ćutati. On je o Miljani i njenoj porodici pričao sve najgore kao i o Jeleni. On je sada rasplakao Aneli jer mu je ona bila iskren prijatelj i nikad ga nije pljuvala - rekao je Anđelo.

