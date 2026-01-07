BITNIJA TI JE OSVETA OD DRUGARSTVA: Matora ODJAVILA Karića zbog dopisivanja sa Anitom, on joj odbrusio: TVOJA REAKCIJA GOVORI DA JE NISI PREBOLELA! (VIDEO)

Bukti rat!

Jovana Tomić Matora je naredna pročitala čestitku od svojuih najdražih, koji su joj poželeli srećan Božić.

- Matora, srećan Božić. Puno pozdrava od tvojih prijatelja sa Đeram pijace - glasila je čestitka.

- Volim vas puno, Draganu i tebe, budi dobro. Tvoj drug Cile - glasila je čestitka.

- Hranislav i Milena su vas pozdravili, ne brinite. Pozdravite Aneli, praznici su se završili, alkohol joj ne treba više. Neka bude ono što jeste, vesela i mila. Nina i Igor - glasila je naredna čestitka.

- Da li želiš da se obratiš Stefanu? - upitala je voditeljka.

- Ne, ne dopada mi se njegov stav. Kad je došao ovde, napao je ovde kao da sam se ja dopisivala sa njegovom devojkom, a ne on sa mojom. Ovde je došao i nonšalantno rekao da se dopisivao sa mojom bivšom i da je to radio zbog cilja. Ako je zbog cilja da nerviraš Đedovića, zar nema neka druga devojka za sve to? - upitala je Matora.

- Ja nisam znao da je trebalo da ti kumujem. Čuo sam na televiziji prvi put, ništa mi nije bilo jasno - dodao je Karić.

- Bitnija ti je osveta od drugarstva - kazala je Matora.

- Tvoja ovakva reakcija govori da je nisi prebolela, ja to mogu sad da pomislim. Ja da se javi neko mojoj bivšoj devojci, a da ona odgovori, ne bih se nervirao, jer to o njima govori najviše - kazao je Karić.

Naredni je čestitku od svoje porodice pročitao Filip Đukić.

- Dragi sine, neka ti Božić da sigurnos i stabilnost da hodaš sigurnije. Na tebi je, ali bez alkohola. Volimo te, tetka Marina te veoma voli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.