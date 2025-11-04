PREBACILA LOPTU NA MAJU: Aneli optužila Luku da gaji emocije prema Marinkovićevoj: SRAM TE BILO... (VIDEO)

Bukti rat!

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su svoj žestok verbalni okršaj, usled čega je ona ronila suze.

- Šta je sa tobom ženo i što si takakva ja ne znam. Jutros si rekla da se ne svađamo i ne pravimo rasprave, a onda reč ne progovaraš više sa mnom i odlaziš iz kreveta - kazao je Luka.

- Dosta mi je i mojih problema i tvojim manipulacija. Budi jednom iskren, samo jednom. Boli me ku*ac za sve ljude, ko će šta da kaže, ali barem jednom ti budi iskren - rekla je Aneli.

- Za koje stvari? Misliš da imam emocije prema drugoj osobi? - upitao je Luka.

- Neću da mislim o tome, jer me to boli. Bolesno mi je da pričam o tome da pričam da prema nekom imaš emocije, a da se nekom smeškaš, da pričam kako prema nekom drugom imaš emocije. Sram te bilo, sram da te bude. Sram te bilo jer nisi uz mene i jer moram da pomišljam da ti se neko drugi dopao - kazala je Aneli.

