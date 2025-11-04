AKTUELNO

Zadruga

PREBACILA LOPTU NA MAJU: Aneli optužila Luku da gaji emocije prema Marinkovićevoj: SRAM TE BILO... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su svoj žestok verbalni okršaj, usled čega je ona ronila suze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je sa tobom ženo i što si takakva ja ne znam. Jutros si rekla da se ne svađamo i ne pravimo rasprave, a onda reč ne progovaraš više sa mnom i odlaziš iz kreveta - kazao je Luka.

- Dosta mi je i mojih problema i tvojim manipulacija. Budi jednom iskren, samo jednom. Boli me ku*ac za sve ljude, ko će šta da kaže, ali barem jednom ti budi iskren - rekla je Aneli.

- Za koje stvari? Misliš da imam emocije prema drugoj osobi? - upitao je Luka.

- Neću da mislim o tome, jer me to boli. Bolesno mi je da pričam o tome da pričam da prema nekom imaš emocije, a da se nekom smeškaš, da pričam kako prema nekom drugom imaš emocije. Sram te bilo, sram da te bude. Sram te bilo jer nisi uz mene i jer moram da pomišljam da ti se neko drugi dopao - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVIĐA TI SE: Slađa optužila Aneli da gaji emocije prema Caru, ona joj BRUTALNO odbrusila: Čula si se s Janjušem iza mojih leđa! (VIDEO)

Zadruga

DAO JOJ JE POVOD DA GA GLEDA! Aneli optužila Luku za flert sa Sandrom, on zapištao poput EKSRPES LONCA: NAPRAVIĆU JOJ DETE I OŽENITI JE AKO NE PRESTAN

Zadruga

Afera maramice trese Belu kuću: Vanja optužila Zoricu da je štrokava, takmičari zgroženi detaljima iz toaleta! (VIDEO)

Zadruga

Nemaš više podršku lavica: Uroš udario Luku tamo gde najviše boli, pa ga proglasio svojim kučencetom! (VIDEO)

Zadruga

NASTAVLJAJU PO STAROM! Aneli sačekala Maju da se vrati od Janjuša, pa poručila Stanislavu da dolazi NA KAFU kod njega! (VIDEO)

Zadruga

'OČIMA NE MOŽEŠ DA ME GLEDAŠ!' Aneli optužila Uroša mu je TRN U OKU zbog POMIRENJA sa Janjušem, on nije štedeo reči za bivšu drugaricu: NEĆE TE OPRATI